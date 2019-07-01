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Огромная белая акула преследовала серферов в нескольких метрах от пляжа

01 июля 2019 14:07
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Большая белая акула преследовала серферов недалеко от пляжа.  

По информации Daily Mail, видео было снято парящим дроном на популярном среди туристов пляже в Новом Южном Уэльсе.  

Огромная белая акула преследовала серферов в нескольких метрах от пляжа-1

Дрон завис всего в нескольких метров от воды и следовал за акулой, которая приближалась к серферам. В тот момент в воде находились по крайней мере пять человек.  

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Огромная белая акула преследовала серферов в нескольких метрах от пляжа-4

Автор видео сделал несколько попыток предупредить серферов о приближающейся опасности, но те, кто находился в воде, этого не заметили. Создатели видео призвали пловцов держаться подальше от воды.    

За многими акулами около береговой линии сегодня наблюдают именно при помощи дронов.   

Огромная белая акула преследовала серферов в нескольких метрах от пляжа-7

Трёхметровая белая акула напала на подводного фотографа во время съемки.  

Только взгляните на этот дикий кадр (смотрите здесь).  

# Дикие животные # калейдоскоп

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