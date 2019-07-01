Огромная белая акула преследовала серферов в нескольких метрах от пляжа

Большая белая акула преследовала серферов недалеко от пляжа.
По информации Daily Mail, видео было снято парящим дроном на популярном среди туристов пляже в Новом Южном Уэльсе.
Большая белая акула преследовала серферов недалеко от пляжа.
По информации Daily Mail, видео было снято парящим дроном на популярном среди туристов пляже в Новом Южном Уэльсе.
Дрон завис всего в нескольких метров от воды и следовал за акулой, которая приближалась к серферам. В тот момент в воде находились по крайней мере пять человек.
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Автор видео сделал несколько попыток предупредить серферов о приближающейся опасности, но те, кто находился в воде, этого не заметили. Создатели видео призвали пловцов держаться подальше от воды.
За многими акулами около береговой линии сегодня наблюдают именно при помощи дронов.
Трёхметровая белая акула напала на подводного фотографа во время съемки.
Только взгляните на этот дикий кадр (смотрите здесь).