«Сама не ожидала». Впервые женщина победила в заплыве в открытом море во Франции. И она – белоруска!
Двадцатилетняя белоруска Наталья Макарская стала первой в истории женщиной-победителем заплыва в открытом море во Франции!
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – победитель заплыва «По следам Монте-Кристо» в открытом море во Франции – Наталья Макарская.
Этот заплыв популярный у спортсменов-любителей, который называется «По следам Монте-Кристо». Как это происходило? Вы прыгали со стены замка Иф?
Наталья Макарская, победитель заплыва «По следам Монте-Кристо» в открытом море во Франции:
Да, прыгали с берега замка, прыгали в воду и затем плыли к берегам Марселя по следам графа.
Это тот путь, который проделывал Монте-Кристо, когда убегал из тюрьмы, и вы повторяли его практически один в один. Сколько километров вы проплыли?
Наталья Макарская:
5 км.
Сложный ли заплыв?
Наталья Макарская:
Плыть особо не сложно, главное – ориентироваться. Ориентиры были по буйкам.
Там можно было заблудиться?
Наталья Макарская:
Там было очень много байдарок, много сопровождения, которые помогали тебе плыть в нужном направлении.
Как так получилось, что Вы прыгнули и одной из первых приплыли?
Наталья Макарская:
Я даже сама не ожидала, ребята просто свернули не туда на финише. Я была в тройке, была третья.
Как вам пришло в голову участвовать в этом заплыве?
Наталья Макарская:
Я попала просто в школу плавания, работаю там тренером и мой директор сказал: «Поплыли с нами».
Как Вы готовились?
Наталья Макарская:
Я профессионально тренируюсь в бассейне, плаваю со своими ребятами, которых тренирую. Мы каждое воскресенье на открытой воде тренируемся. Вот с ними плавала и их тренировала.
Можно было подготовиться в белорусских реалиях к заплыву?
Наталья Макарская:
Да, но всё равно каждый заплыв, каждое море, река, озеро абсолютно по-разному воспринимаются.
1 час 5 минут 42 секунды – это ваше время. За это время в воде можно реально замерзнуть. У вас был какой-то термокостюм?
Наталья Макарская:
Да, были гидрокостюмы, там без них очень холодно. Было несколько людей, считаные единицы, кто плыл в плавках, в купальниках, но, в основном, все были в гидрокостюмах.
Это смешанные соревнования? Плывут и мужчины, и женщины?
Наталья Макарская:
Да, но награждение раздельно.
Вы среди женщин стали победителем. По соревнованиям прошлого года были даже жуткие истории: кто-то не доплывал, кто-то там чуть ли не погибал. В этом году были какие эксцессы?
Наталья Макарская:
На следующий день были очень сильные волны, очень много людей снялось с дистанции, их забирали на байдарках.
Вы владеете алгоритмом, как преодолевать эти волны или, скорее, как пойдёт?
Наталья Макарская:
Скорее как пойдёт, подстраиваешься просто под волны, под ритмы и плывешь по ним.
Что было, когда Вы поняли, что победили?
Наталья Макарская:
Было очень неожиданно и приятно. Много репортёров, все бежали, обнимали знакомые с нашей команды, очень много людей сразу прибежало.
Есть ли ещё какие-то такие экстремальные заплывы, где бы Вам хотелось поучаствовать?
Наталья Макарская:
Я в сентябре лечу в Армению, на заплыв в Ереван в озере Севан. Потом будем уже думать, скорее, в следующем году – Босфор.