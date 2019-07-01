«Сама не ожидала». Впервые женщина победила в заплыве в открытом море во Франции. И она – белоруска!

Двадцатилетняя белоруска Наталья Макарская стала первой в истории женщиной-победителем заплыва в открытом море во Франции! Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – победитель заплыва «По следам Монте-Кристо» в открытом море во Франции – Наталья Макарская. Этот заплыв популярный у спортсменов-любителей, который называется «По следам Монте-Кристо». Как это происходило? Вы прыгали со стены замка Иф? Наталья Макарская, победитель заплыва «По следам Монте-Кристо» в открытом море во Франции:

Да, прыгали с берега замка, прыгали в воду и затем плыли к берегам Марселя по следам графа.

Это тот путь, который проделывал Монте-Кристо, когда убегал из тюрьмы, и вы повторяли его практически один в один. Сколько километров вы проплыли? Наталья Макарская:

5 км. Сложный ли заплыв? Наталья Макарская:

Плыть особо не сложно, главное – ориентироваться. Ориентиры были по буйкам.

Там можно было заблудиться? Наталья Макарская:

Там было очень много байдарок, много сопровождения, которые помогали тебе плыть в нужном направлении.

Как так получилось, что Вы прыгнули и одной из первых приплыли? Наталья Макарская:

Я даже сама не ожидала, ребята просто свернули не туда на финише. Я была в тройке, была третья. Как вам пришло в голову участвовать в этом заплыве? Наталья Макарская:

Я попала просто в школу плавания, работаю там тренером и мой директор сказал: «Поплыли с нами».

Как Вы готовились? Наталья Макарская:

Я профессионально тренируюсь в бассейне, плаваю со своими ребятами, которых тренирую. Мы каждое воскресенье на открытой воде тренируемся. Вот с ними плавала и их тренировала. Можно было подготовиться в белорусских реалиях к заплыву? Наталья Макарская:

Да, но всё равно каждый заплыв, каждое море, река, озеро абсолютно по-разному воспринимаются. 1 час 5 минут 42 секунды – это ваше время. За это время в воде можно реально замерзнуть. У вас был какой-то термокостюм? Наталья Макарская:

Да, были гидрокостюмы, там без них очень холодно. Было несколько людей, считаные единицы, кто плыл в плавках, в купальниках, но, в основном, все были в гидрокостюмах.

Это смешанные соревнования? Плывут и мужчины, и женщины? Наталья Макарская:

Да, но награждение раздельно.

Вы среди женщин стали победителем. По соревнованиям прошлого года были даже жуткие истории: кто-то не доплывал, кто-то там чуть ли не погибал. В этом году были какие эксцессы? Наталья Макарская:

На следующий день были очень сильные волны, очень много людей снялось с дистанции, их забирали на байдарках. Вы владеете алгоритмом, как преодолевать эти волны или, скорее, как пойдёт? Наталья Макарская:

Скорее как пойдёт, подстраиваешься просто под волны, под ритмы и плывешь по ним. Что было, когда Вы поняли, что победили? Наталья Макарская:

Было очень неожиданно и приятно. Много репортёров, все бежали, обнимали знакомые с нашей команды, очень много людей сразу прибежало.