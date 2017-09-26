Больше нет человека, который стал частью прекрасного сериала: поклонники скорбят о смерти Натальи Юнниковой

Новости России. «Улыбчивая, красивая и всегда как лучик света», «Актриса, мама, красавица». В эти минуту слова скорби заполняют социальные сети поклонников популярного российского сериала. Жизнь известной российской актрисы оборвалась трагически.

Натальи Юнниковой не стало во вторник. Актриса, которую так полюбил зритель благодаря роли следователя Василисы Михайловой в сериале «Возвращение Мухтара», несколько дней находилась в реанимации.

Она никогда не жаловалась на здоровье. В двадцатых числах сентября у себя дома женщина поскользнулась и упала. Во время падения Наталья ударилась головой, сразу потеряла сознание. Ее экстренно доставили в больницу.