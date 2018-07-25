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Умер российский актёр из сериала «Счастливы вместе» Александр Исаков. Ему было 39 лет

25 июля 2018 08:15
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Новости России. 23 июля в Москве на 40 году жизни скоропостижно скончался российский актёр Александр Исаков. Об этом сообщается на сайте Государственного театра киноактера.  

«Александр Исаков оставил память о себе как о ярком талантливом актёре с великолепно многогранным актёрским даром, чья харизма была способна заразить положительными эмоциями и новыми идеями всех, кто его окружал», – говорится в сообщении. 

По сведениям Национальной службы новостей, актёр умер в результате осложнений после перенесённой пневмонии.  

Многие люди с грустью простились с Александром.  

«Двусторонняя пневмония. Вчера он ещё шутил, приехала мама, были друзья рядом обсуждали планы на отдых. Утром его уже не стало – сердце уже не справилось!», – написал в Facebook Роман Печерский.  

«Как непредсказуема жизнь... Казалось, совсем недавно мы были за одним этюдом вместе, внимали речам педагогов... и вот одним ранним утром в новостях... ушёл. Пусть земля будет пухом. Светлый был человек, Саша», – попрощалась в Facebook Елена Штульман.  

«Сашка! Беги до неба и возвращайся! Не могу поверить... Планы на август...», – написала в Facebook Gera Grogor.  

«Друзья! Сегодня не стало нашего друга и коллеги Сашки! Нелепая смерть забрала его», – сказала Наталья Тищенко.  

Наталья также сообщила, что артист будет похоронен на Митинском кладбище. Отпевание начнется в четверг в 11.30.  

Александр Исаков родился в 1978 году. В 2004 году мужчина стал выпускником Московского государственного университета искусств. С того же года актёр начал служить в театре киноактёра. Исаков известен ролями в постановках «Щелкунчик и Мышиный король», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Волшебная туфелька Золушки».  

Также актёр снимался в сериалах «Счастливы вместе», «Холостяки», «Час Волкова», «Безмолвный свидетель» и «Атлантида».  

Осенью прошлого года скончалась звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова. 

Актрисе было 37 лет – здесь подробнее.  

# Некролог # Александр Исаков

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