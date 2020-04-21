Прямиком из СССР. Показываем модные тренды, которые задали советские фильмы
Вам приходилось когда-нибудь слышать о том, что мода циклична? Иногда люди говорят, что если хочется предвосхитить тренд следующего года, достаточно изучить гардероб бабушкиной молодости и одеться так же. Мы решили вспомнить, что было популярно во времена СССР, и сравнить это с современной модой.
Одежда с подплечниками
Фото: кадр из фильма «Служебный роман»
Фото: instagram.com/mary_hoffman.oo
Платье в горошек
Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»
Фото: instagram.com/alsou_a
Косынка
Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»
Фото: instagram.com/azaiafits
Рюши
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Фото: instagram.com/lamourvintageboutique
Тени вокруг глаз
Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Фото: instagram.com/armanibeauty
Кстати, ранее мы рассказывали о ещё одном модном тренде, который появился благодаря советским фильмам.
Девушки начали надевать туфли на носки – здесь подробности.