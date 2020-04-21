Прямиком из СССР. Показываем модные тренды, которые задали советские фильмы

Вам приходилось когда-нибудь слышать о том, что мода циклична? Иногда люди говорят, что если хочется предвосхитить тренд следующего года, достаточно изучить гардероб бабушкиной молодости и одеться так же. Мы решили вспомнить, что было популярно во времена СССР, и сравнить это с современной модой.

Одежда с подплечниками