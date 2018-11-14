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Коты два года пытаются обмануть охранника и попасть в музей. Пока безуспешно

14 ноября 2018 14:28
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Новости Японии. В Японии два кота пытаются попасть в музей, но их регулярно останавливает охрана.

По информации Fox News, приобщиться к искусству животные пытаются в течение двух лет, но каждый раз безуспешно.

Коты два года пытаются обмануть охранника и попасть в музей. Пока безуспешно-1

Фото: twitter.com/bijutsu1

В конце октября коты снова попытали удачу. Зачастую попытки животных становятся вирусными в соцсетях – из-зза Twitter. Попытки проникнуть в здание животные предпринимают по несколько раз в неделю.

Коты два года пытаются обмануть охранника и попасть в музей. Пока безуспешно-4

Фото: twitter.com/bijutsu1

Коты два года пытаются обмануть охранника и попасть в музей. Пока безуспешно-6

Фото: twitter.com/bijutsu1

Несмотря на то, что черный и рыжий кот еще ни разу не были в музее – они уже стали его талисманами.

Коты два года пытаются обмануть охранника и попасть в музей. Пока безуспешно-9

Фото: twitter.com/bijutsu1

В Канаде две рыси поссорились «человеческими» голосами (смотрите здесь).

# Человек и животные # калейдоскоп # Фотофакт

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