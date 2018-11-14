Коты два года пытаются обмануть охранника и попасть в музей. Пока безуспешно

Новости Японии. В Японии два кота пытаются попасть в музей, но их регулярно останавливает охрана.
По информации Fox News, приобщиться к искусству животные пытаются в течение двух лет, но каждый раз безуспешно.
Новости Японии. В Японии два кота пытаются попасть в музей, но их регулярно останавливает охрана.
По информации Fox News, приобщиться к искусству животные пытаются в течение двух лет, но каждый раз безуспешно.
Фото: twitter.com/bijutsu1
В конце октября коты снова попытали удачу. Зачастую попытки животных становятся вирусными в соцсетях – из-зза Twitter. Попытки проникнуть в здание животные предпринимают по несколько раз в неделю.
Фото: twitter.com/bijutsu1
Фото: twitter.com/bijutsu1
Несмотря на то, что черный и рыжий кот еще ни разу не были в музее – они уже стали его талисманами.
Фото: twitter.com/bijutsu1
В Канаде две рыси поссорились «человеческими» голосами (смотрите здесь).