Коты два года пытаются обмануть охранника и попасть в музей. Пока безуспешно

Новости Японии. В Японии два кота пытаются попасть в музей, но их регулярно останавливает охрана. По информации Fox News, приобщиться к искусству животные пытаются в течение двух лет, но каждый раз безуспешно.

Фото: twitter.com/bijutsu1

В конце октября коты снова попытали удачу. Зачастую попытки животных становятся вирусными в соцсетях – из-зза Twitter. Попытки проникнуть в здание животные предпринимают по несколько раз в неделю.

Фото: twitter.com/bijutsu1

Фото: twitter.com/bijutsu1

Несмотря на то, что черный и рыжий кот еще ни разу не были в музее – они уже стали его талисманами.

Фото: twitter.com/bijutsu1