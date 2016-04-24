Скандал в семье Шаляпиных: шокированный обманом певец отменяет свадьбу

Новости России. Личное актрисы Анны Калашниковой и певца Прохора Шаляпина на неделе стало достоянием общественности. Выяснилось, что артист год воспитывал не своего ребенка.



Результаты анализа ДНК, обнародованного в эфире известной телепрограммы, как пишут российские издания, поставили точку во взаимоотношениях пары.

Тест на отцовство показал, что Прохор Шаляпин не является биологическим отцом сыну Даниилу.

Свадьбы, которая должна была пройти с королевским размахом уже в мае, не будет. По словам самого Шаляпина, он шокирован и с горечью говорит: «Мы с Аней тонем в позоре».



Прохор Шаляпин (в интервью российскому телеканалу):

Мне 32 года. Я решил распустить всех вокруг себя и начать жизнь с чистого листа... На сегодняшний день я не могу простить Аню. Самое страшное, что страдает ни в чем не повинный малыш. Я готов общаться и с семьей Ани, и с ребенком, потому что это уже не чужие для меня люди. Я не понимаю, как реагировать на то, что делает Аня, она говорит набор непонятных и бессвязных слов. Мы с Аней утопаем в позоре. Никакой свадьбы не будет.

Шаляпин не собирается давать свою фамилию и отчество годовалому Даниилу (сейчас мальчик носит фамилию матери – Калашников. Отчество малыша – Игоревич). Вместе с тем, Прохор заявил, что он может стать для малыша крестным отцом.

Счастливыми родителями Прохор и Анна стали в марте прошлого года (здесь подробности).

Молодые люди планировали прожить рука об руку не одно десятилетие, но слухи и домыслы внесли свои коррективы.