Певица Анна Седокова родила сына

Анна Седокова стала многодетной мамой. В ночь на понедельник 34-летняя певица родила мальчика. Малыш появился на свет в калифорнийской клинике. Спустя сутки певица обратилась к своим поклонникам с благодарностью за теплые слова и поздравления.

На протяжении всей беременности экс-солистка группы «ВИА Гра» вела активный образ жизни: выступала, занималась спортом. Певица делилась новостями из личной и творческой жизни со своими подписчиками в социальных сетях.

Источник фото: instagram.com/annasedokova/ О том, что артистка готовится в третий раз стать мамой, она рассказала в феврале.

Анна Седокова: С каждым прожитым мгновением в жизни, ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное – свою Семью. Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое #СЧАСТЬЕ, о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в 3 раз, и я благодарю Бога за это волшебство!

Это фото артистка опубликовала шесть недель назад. Трогательный снимок сопровождает подпись: «Мы тебя очень ждем, малыш. И очень любим».

Анна Седокова воспитывает двух дочек: 12-летнюю Алину от белорусского футболиста Валентина Белькевича (он скончался в 2014 году) и пятилетнюю Монику от бизнесмена Максима Чернявского.