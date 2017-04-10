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Певица Анна Седокова родила сына

10 апреля 2017 14:00
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Анна Седокова стала многодетной мамой. В ночь на понедельник 34-летняя певица родила мальчика. Малыш появился на свет в калифорнийской клинике.

Спустя сутки певица обратилась к своим поклонникам с благодарностью за теплые слова и поздравления. 

Певица Анна Седокова родила сына-1


Источник: instagram.com/annasedokova/

На протяжении всей беременности экс-солистка группы «ВИА Гра» вела активный образ жизни: выступала, занималась спортом. Певица делилась новостями из личной и творческой жизни со своими подписчиками в социальных сетях.

Певица Анна Седокова родила сына-4


Источник фото: instagram.com/annasedokova/

О том, что артистка готовится в третий раз стать мамой, она рассказала в феврале.

Анна Седокова:
С каждым прожитым мгновением в жизни, ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное – свою Семью. Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое #СЧАСТЬЕ, о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в 3 раз, и я благодарю Бога за это волшебство!

Певица Анна Седокова родила сына-7


Источник фото: instagram.com/annasedokova/

Это фото артистка опубликовала шесть недель назад. Трогательный снимок сопровождает подпись: «Мы тебя очень ждем, малыш. И очень любим».

Анна Седокова воспитывает двух дочек: 12-летнюю Алину от белорусского футболиста Валентина Белькевича (он скончался в 2014 году) и пятилетнюю Монику от бизнесмена Максима Чернявского.

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Анна Седокова

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