Прямой эфир

Фотофакт: как сейчас выглядит звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска

06 июля 2018 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В фан-аккаунте актрисы Барбары Брыльска в социальных сетях появилось ее новое фото.

Портретом 77-летней актрисы были восхищены поклонники. Они отметили, что звезда фильма «Ирония судьбы, или с Легким паром!» прекрасно выглядит.

Фотофакт: как сейчас выглядит звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска-1

Фото: instagram.com/brylskabarbara

«Восхищен! Долгих активных лет, здоровья и жизненных радостей»,

«Как же вы хорошо выглядите! Вы такая красивая, годы не властны над вами! Восхищаюсь».

Актриса давно не снимается в кино – фильмы с участием Брыльска не выходили с 2014 года. 

Читайте также:

Импровизация, настоящий алкоголь и кастинги: секреты самой новогодней комедии – «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Неизвестные факты о фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»

# Звезды # калейдоскоп # Барбара Брыльска # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
12 лет спустя. Как изменились актёры сериала «Не родись красивой»
05 июля 2018 16:01

12 лет спустя. Как изменились актёры сериала «Не родись красивой»

Дети тоже играют в футбол. Семьи российских футболистов приехали к ним накануне матча с Хорватией
05 июля 2018 15:17

Дети тоже играют в футбол. Семьи российских футболистов приехали к ним накануне матча с Хорватией

Бассейн, коктейль и дневной сон. Медведь залез в чужой дом и отдохнул, как аристократ
05 июля 2018 14:26

Бассейн, коктейль и дневной сон. Медведь залез в чужой дом и отдохнул, как аристократ