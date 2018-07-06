Фотофакт: как сейчас выглядит звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска

Портретом 77-летней актрисы были восхищены поклонники. Они отметили, что звезда фильма «Ирония судьбы, или с Легким паром!» прекрасно выглядит.

В фан-аккаунте актрисы Барбары Брыльска в социальных сетях появилось ее новое фото.

«Восхищен! Долгих активных лет, здоровья и жизненных радостей»,

«Как же вы хорошо выглядите! Вы такая красивая, годы не властны над вами! Восхищаюсь».

Актриса давно не снимается в кино – фильмы с участием Брыльска не выходили с 2014 года.

Читайте также:

Импровизация, настоящий алкоголь и кастинги: секреты самой новогодней комедии – «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Неизвестные факты о фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»