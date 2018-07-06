Фотофакт: как сейчас выглядит звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска

В фан-аккаунте актрисы Барбары Брыльска в социальных сетях появилось ее новое фото.
Портретом 77-летней актрисы были восхищены поклонники. Они отметили, что звезда фильма «Ирония судьбы, или с Легким паром!» прекрасно выглядит.
В фан-аккаунте актрисы Барбары Брыльска в социальных сетях появилось ее новое фото.
Портретом 77-летней актрисы были восхищены поклонники. Они отметили, что звезда фильма «Ирония судьбы, или с Легким паром!» прекрасно выглядит.
Фото: instagram.com/brylskabarbara
«Восхищен! Долгих активных лет, здоровья и жизненных радостей»,
«Как же вы хорошо выглядите! Вы такая красивая, годы не властны над вами! Восхищаюсь».
Актриса давно не снимается в кино – фильмы с участием Брыльска не выходили с 2014 года.
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