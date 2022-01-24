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Шутка не удалась. Почему девушка решила уйти с собственной свадьбы?

24 января 2022 12:09
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Свадьба – ответственный день для обоих возлюбленных. Ведь этот праздник должен стать одной из самых важных дат для пары. Но не всегда всё идет по плану. Особенно когда партнёр ставит вас в неловкое положение перед гостями.  

Как сообщает Daily Mirror, невеста после свадебной церемонии решила уйти от своего жениха из-за его неудачной шутки. Девушка рассказала, что после ДТП у неё появилась клаустрофобия, поэтому к избраннику было лишь одно требование – не окунать её на свадьбе в торт лицом.  

Шутка не удалась. Почему девушка решила уйти с собственной свадьбы? -1

Фото: pexels.com  

Но молодой человек решил немного повеселиться и слегка изменил план проведения торжества. Поэтому когда на стол было поставлено сладкое угощение, он окунул свою избранницу в изделие. Было понятно, что парень это сделал специально, поскольку позже повара вынесли заранее приготовленные кексы. Такой поступок разозлил невесту, поэтому она поспешила покинуть свадьбу.  

Позже девушка заявила, что разорвала отношения с обидчиком, а на развод она подаст в ближайшее время. Мнение родственников после случившегося разделилось: кто-то считает, что невеста слишком обидчивая, а некоторые поддерживают жертву неудачной шутки и считают, что клаустрофобия не должна быть предметом для розыгрышей.  

Кстати, недавно мы рассказывали, как жених расстался со своей возлюбленной прямо на свадьбе. Узнать причину такого непродолжительного брака вы можете здесь.  

# Свадьба # калейдоскоп # Фотофакт

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