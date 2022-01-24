Шутка не удалась. Почему девушка решила уйти с собственной свадьбы?

Свадьба – ответственный день для обоих возлюбленных. Ведь этот праздник должен стать одной из самых важных дат для пары. Но не всегда всё идет по плану. Особенно когда партнёр ставит вас в неловкое положение перед гостями.

Как сообщает Daily Mirror, невеста после свадебной церемонии решила уйти от своего жениха из-за его неудачной шутки. Девушка рассказала, что после ДТП у неё появилась клаустрофобия, поэтому к избраннику было лишь одно требование – не окунать её на свадьбе в торт лицом.