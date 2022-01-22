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Теперь и после шести можно есть. Полезные перекусы на ночь, которые точно не навредят вашей фигуре

22 января 2022 18:10
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Аппетит приходит не только во время еды, но и по ночам. Поэтому в данной статье мы решили рассказать, как же утолить чувство голода и при этом не потолстеть.  

Йогурт  

Он помогает быстро устранить чувство голода. В йогурт также можно добавить немного ягод, чтобы блюдо получилось более вкусным и сытным. Такой вариант перекуса предотвращает тяжесть в желудке на утро, улучшает пищеварительные процессы, укрепляет костную ткань, приводит в норму уровень сахара и холестерина в крови.  

Теперь и после шести можно есть. Полезные перекусы на ночь, которые точно не навредят вашей фигуре-1

Фото: pixabay.com  

Треска с овощами  

Это блюдо содержит большое количество белков, которые быстро усваиваются и не вызывают тяжесть. В рыбе с овощами находится небольшое количество жира и калорий, поэтому такой вариант перекуса идеально подойдёт для худеющих.  

Теперь и после шести можно есть. Полезные перекусы на ночь, которые точно не навредят вашей фигуре-4

Фото: pexels.com  

Нежирный творог  

Блюдо можно разбавить различными фруктами и ягодами, которые подсластят его. В составе творога находится большое количество белка, но углеводов при этом здесь практически нет, что помогает быстро насыщать человека и никак не вредить фигуре.  

Теперь и после шести можно есть. Полезные перекусы на ночь, которые точно не навредят вашей фигуре-7

Фото: pixabay.com  

Банан  

Данный продукт содержит много калия и магния. Именно эти полезные вещества помогают расслабиться и почувствовать сонливость. Поэтому такой перекус не только утоляет голод, но и способствует быстрому засыпанию.  

Теперь и после шести можно есть. Полезные перекусы на ночь, которые точно не навредят вашей фигуре-10

Фото: pexels.com  

Яйцо  

Яйцо, сваренное вкрутую, содержит всего 75 ккал. Но при этом данный продукт помогает насытиться и быстро утолить голод. Перекусив таким блюдом, вы точно уснёте сытым и стройным.  

Теперь и после шести можно есть. Полезные перекусы на ночь, которые точно не навредят вашей фигуре-13

Фото: pixabay.com  

Овощи  

Если вы понимаете, что не наелись ужином, то овощной салат станет для вас идеальным решением. Стоит обратить внимание, что все продукты надо выбирать именно зелёного цвета, поскольку они содержат сложные углеводы, которые обеспечивают на долгое время чувство сытости.  

Теперь и после шести можно есть. Полезные перекусы на ночь, которые точно не навредят вашей фигуре-16

Фото: pexels.com  

Яблочное пюре с корицей  

Это блюдо подойдёт всем, кто не может устоять перед сладеньким. Также его можно внедрять в свой рацион в качестве десерта после лёгкого ужина. Это даёт возможность есть что-то вкусное и не портить при этом фигуру.  

Теперь и после шести можно есть. Полезные перекусы на ночь, которые точно не навредят вашей фигуре-19

Фото: pinterest.ru/busybakerblog  

Кстати, недавно мы рассказывали о сытных и полезных завтраках. Узнать, как быстро побаловать себя вкусняшкой, которая не навредит фигуре, можно здесь.  

# Еда # калейдоскоп # Фотофакт

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