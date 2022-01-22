Теперь и после шести можно есть. Полезные перекусы на ночь, которые точно не навредят вашей фигуре
Аппетит приходит не только во время еды, но и по ночам. Поэтому в данной статье мы решили рассказать, как же утолить чувство голода и при этом не потолстеть.
Йогурт
Он помогает быстро устранить чувство голода. В йогурт также можно добавить немного ягод, чтобы блюдо получилось более вкусным и сытным. Такой вариант перекуса предотвращает тяжесть в желудке на утро, улучшает пищеварительные процессы, укрепляет костную ткань, приводит в норму уровень сахара и холестерина в крови.
Треска с овощами
Это блюдо содержит большое количество белков, которые быстро усваиваются и не вызывают тяжесть. В рыбе с овощами находится небольшое количество жира и калорий, поэтому такой вариант перекуса идеально подойдёт для худеющих.
Нежирный творог
Блюдо можно разбавить различными фруктами и ягодами, которые подсластят его. В составе творога находится большое количество белка, но углеводов при этом здесь практически нет, что помогает быстро насыщать человека и никак не вредить фигуре.
Банан
Данный продукт содержит много калия и магния. Именно эти полезные вещества помогают расслабиться и почувствовать сонливость. Поэтому такой перекус не только утоляет голод, но и способствует быстрому засыпанию.
Яйцо
Яйцо, сваренное вкрутую, содержит всего 75 ккал. Но при этом данный продукт помогает насытиться и быстро утолить голод. Перекусив таким блюдом, вы точно уснёте сытым и стройным.
Овощи
Если вы понимаете, что не наелись ужином, то овощной салат станет для вас идеальным решением. Стоит обратить внимание, что все продукты надо выбирать именно зелёного цвета, поскольку они содержат сложные углеводы, которые обеспечивают на долгое время чувство сытости.
Яблочное пюре с корицей
Это блюдо подойдёт всем, кто не может устоять перед сладеньким. Также его можно внедрять в свой рацион в качестве десерта после лёгкого ужина. Это даёт возможность есть что-то вкусное и не портить при этом фигуру.
Фото: pinterest.ru/busybakerblog
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