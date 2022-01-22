Теперь и после шести можно есть. Полезные перекусы на ночь, которые точно не навредят вашей фигуре

Аппетит приходит не только во время еды, но и по ночам. Поэтому в данной статье мы решили рассказать, как же утолить чувство голода и при этом не потолстеть.

Йогурт

Он помогает быстро устранить чувство голода. В йогурт также можно добавить немного ягод, чтобы блюдо получилось более вкусным и сытным. Такой вариант перекуса предотвращает тяжесть в желудке на утро, улучшает пищеварительные процессы, укрепляет костную ткань, приводит в норму уровень сахара и холестерина в крови.