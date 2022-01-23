Разве такое возможно? Парень играл в приставку и похудел на 44 килограмма
Вступив в отношения, парень начал замечать, что набирает вес. Для приведения физических показателей в норму он начал чаще играть в приставку.
Как сообщает Daily Mirror, в подростковом возрасте Мэтт Пенцер не страдал от избыточного веса. Полнота к юноше пришла уже после свадьбы. В то время у парня не было постоянной работы, а его тёща очень любила кормить жирной едой своего нового родственника. Из-за этого парень потреблял около 4 000 килокалорий в день, а цифра на весах приближалась к 100 килограммам.
Фото: The Mirror/Matt Penzer
1 января 2020 года парень понял, что надо что-то менять, и модифицировал свой привычный образ жизни. Изначально Мэтт отказался от потребления хлебобулочных изделий, чипсов, фастфуда и газированных напитков. Таким способом он сбросил первые 12 килограммов.
Однако позже Пенцер понял, что одного правильного питания мало. Теперь надо внедрять регулярные физические нагрузки. Поскольку из-за пандемии коронавируса все спортзалы были закрыты, юноша начал сидеть за приставкой, где игра направлена на физическую активность. Чтобы персонаж походил определённым способом, юноше необходимо было продублировать в реальности нужное ему действие.
Фото: The Mirror/Matt Penzer
Таким образом Мэтт проводил шесть дней в неделю по часу. Совместив приятное с полезным, он сумел похудеть до 56 килограммов.
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