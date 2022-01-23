Разве такое возможно? Парень играл в приставку и похудел на 44 килограмма

Вступив в отношения, парень начал замечать, что набирает вес. Для приведения физических показателей в норму он начал чаще играть в приставку.

Как сообщает Daily Mirror, в подростковом возрасте Мэтт Пенцер не страдал от избыточного веса. Полнота к юноше пришла уже после свадьбы. В то время у парня не было постоянной работы, а его тёща очень любила кормить жирной едой своего нового родственника. Из-за этого парень потреблял около 4 000 килокалорий в день, а цифра на весах приближалась к 100 килограммам.