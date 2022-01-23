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Разве такое возможно? Парень играл в приставку и похудел на 44 килограмма

23 января 2022 12:12
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Вступив в отношения, парень начал замечать, что набирает вес. Для приведения физических показателей в норму он начал чаще играть в приставку.  

Как сообщает Daily Mirror, в подростковом возрасте Мэтт Пенцер не страдал от избыточного веса. Полнота к юноше пришла уже после свадьбы. В то время у парня не было постоянной работы, а его тёща очень любила кормить жирной едой своего нового родственника. Из-за этого парень потреблял около 4 000 килокалорий в день, а цифра на весах приближалась к 100 килограммам.  

Разве такое возможно? Парень играл в приставку и похудел на 44 килограмма -1

Фото: The Mirror/Matt Penzer

1 января 2020 года парень понял, что надо что-то менять, и модифицировал свой привычный образ жизни. Изначально Мэтт отказался от потребления хлебобулочных изделий, чипсов, фастфуда и газированных напитков. Таким способом он сбросил первые 12 килограммов.  

Однако позже Пенцер понял, что одного правильного питания мало. Теперь надо внедрять регулярные физические нагрузки. Поскольку из-за пандемии коронавируса все спортзалы были закрыты, юноша начал сидеть за приставкой, где игра направлена на физическую активность. Чтобы персонаж походил определённым способом, юноше необходимо было продублировать в реальности нужное ему действие.  

Разве такое возможно? Парень играл в приставку и похудел на 44 килограмма -4

Фото: The Mirror/Matt Penzer

Таким образом Мэтт проводил шесть дней в неделю по часу. Совместив приятное с полезным, он сумел похудеть до 56 килограммов.  

Кстати, недавно мы рассказывали, как девушка ела наггетсы и стала самой сильной женщиной. Узнать подробности необычной диеты можно здесь.  

# Фитнес # калейдоскоп # Фотофакт

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