Шумахер прилетел с семьей на Майорку. Возможно, это прогресс в его выздоровлении

Легендарный гонщик Михаэль Шумахер, который восстанавливается после полученной пять лет назад травмы, вместе с семьей отправился на Майорку.

Как сообщает Bunte, спортсмен вместе с женой и детьми был доставлен в свою виллу на острове на вертолете. В Испанию семья приехала накануне Рождества. До этого Шумахер находился в резиденции на Женевском озере под присмотром медицинского персонала.

Издание отмечает, что такое путешествие может указывать на прогресс в восстановлении спортсмена после серьезной травмы.

Соседи гонщика стали свидетелями того, как семья прилетела в Испанию на вертолете.