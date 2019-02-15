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Шумахер прилетел с семьей на Майорку. Возможно, это прогресс в его выздоровлении

15 февраля 2019 10:50
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Легендарный гонщик Михаэль Шумахер, который восстанавливается после полученной пять лет назад травмы, вместе с семьей отправился на Майорку.

Как сообщает Bunte, спортсмен вместе с женой и детьми был доставлен в свою виллу на острове на вертолете. В Испанию семья приехала накануне Рождества. До этого Шумахер находился в резиденции на Женевском озере под присмотром медицинского персонала.

Издание отмечает, что такое путешествие может указывать на прогресс в восстановлении спортсмена после серьезной травмы.

Соседи гонщика стали свидетелями того, как семья прилетела в Испанию на вертолете.

Шумахер прилетел с семьей на Майорку. Возможно, это прогресс в его выздоровлении -1

Вилла семьи Шумахера находится в охраняемом и закрытом районе, где живут только богатые люди. С одной стороны от резиденции – море, а с другой – скалистый пляж. Издание также отмечает, что на Майорке сейчас теплая и солнечная погода, которая может благоприятно поспособствовать выздоровлению спортсмена.

Кроме того, Шумахер встретил в Испании свой юбилей – третьего января гонщику исполнилось 50 лет. Семья спортсмена в этот день выступила с заявлением о том, что за спортсмен в хороших руках, однако состояние его здоровья будет сохраняться в тайне.

Спортсмен получил черепно-мозговую травму в декабре 2013 года во время отдыха в Альпах.

# Звезды # калейдоскоп # Михаэль Шумахер # Фотофакт

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