Глава МИД Беларуси отправился с рабочим визитом в Того и Гану

Новые проекты и конкретные шаги по развитию сотрудничества. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков прибыл с рабочим визитом в страны Западной Африки. Первый пункт – Того, затем Гана. Как сообщили в пресс‑службе МИД, программа визита включает серию встреч на высоком уровне: с руководством государств, главами внешнеполитических и отраслевых ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Африканское направление Минск называет одним из ключевых в расширении внешнеэкономических связей. Беларусь активно продвигает кооперацию в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, поставках техники и создании сервисных центров. В последние годы заметно вырос интерес африканских стран к белорусским технологиям – от машиностроения до IT‑решений. Как подчеркивает наш Президент, сотрудничество с Африкой должно носить долгосрочный и взаимовыгодный характер. По словам Александра Лукашенко, Беларусь готова делиться опытом, обучать специалистов, создавать совместные производства и работать «не на словах, а на деле». Ведь африканские государства – перспективные партнеры, где белорусская продукция востребована, а политический диалог строится на уважении и прагматизме. Визит Максима Рыженкова призван укрепить достигнутые ране договоренности и расширить присутствие Беларуси на африканском континенте.