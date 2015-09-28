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Суд запретил раскрывать причину смерти единственной дочери Уитни Хьюстон

28 сентября 2015 11:25
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Новости США. Причину смерти единственной дочери известной певицы и актрисы Уитни Хьюстон 22-летней Бобби Кристины Браун известна. Но не будет известна общественности.

Запрет на обнародование результатов вскрытия наложил суд американского округа Фултон.

Как сообщается на сайте округа, причина смерти Бобби Кристины Браун была установлена 25 сентября. Информация о причинах произошедшего доступна лишь полиции и суду.

Кристина Браун была найдена без сознания в ванной собственной квартиры 31 января. Медики ввели девушку в состояние искусственной комы из-за отека головного мозга.

С тех пор она оставалась подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. 26 июля Кристина ушла из жизни. Ей было 22 года.

Как пишут американские СМИ, Бобби Кристина тяжело перенесла гибель матери и дважды попадала в больницу с нервным срывом. Родственники опасались, что девушка может повторить судьбу своей матери. 

# Некролог

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