«К туру в Китае готов»: певец Тео показал, как китайцы зажигают под Cheesecake

Новости Беларуси. Певец и композитор Юрий Ващук, он же Тео, на своей страничке в социальной сети разместил любопытное видео. На кадрах можно рассмотреть, как подопечные одной из зарубежных хореографических школ двигаются под композицию Cheesecake.
Новости Беларуси. Певец и композитор Юрий Ващук, он же Тео, на своей страничке в социальной сети разместил любопытное видео. На кадрах можно рассмотреть, как подопечные одной из зарубежных хореографических школ двигаются под композицию Cheesecake.
Запись на странице в Facebook
Напомним, с этой песней Тео представлял Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2014 году.
Композицию тогда назвали самым аппетитным треком музыкального форума. Заняв 16 место в финале конкурса, Юрий Ващук еще не раз исполнил знаменитый Cheesecake.
За два года после «Евровидения» жизнь исполнителя круто изменилась. К сожалению многочисленной армии поклонниц, певец женился.
Его избранницей стала телеведущая Ольга Рыжикова.
Источник фото: facebook.com/vashch
Кстати, недавно счастливая пара рассказала о секретах семейной жизни в программе «Большой завтрак» на СТВ. Видео смотрите здесь.