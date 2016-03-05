«К туру в Китае готов»: певец Тео показал, как китайцы зажигают под Cheesecake

Новости Беларуси. Певец и композитор Юрий Ващук, он же Тео, на своей страничке в социальной сети разместил любопытное видео. На кадрах можно рассмотреть, как подопечные одной из зарубежных хореографических школ двигаются под композицию Cheesecake.

Запись на странице в Facebook

Напомним, с этой песней Тео представлял Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2014 году.

Композицию тогда назвали самым аппетитным треком музыкального форума. Заняв 16 место в финале конкурса, Юрий Ващук еще не раз исполнил знаменитый Cheesecake.

За два года после «Евровидения» жизнь исполнителя круто изменилась. К сожалению многочисленной армии поклонниц, певец женился.

Его избранницей стала телеведущая Ольга Рыжикова.