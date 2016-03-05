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«К туру в Китае готов»: певец Тео показал, как китайцы зажигают под Cheesecake

05 марта 2016 14:56
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Новости Беларуси. Певец и композитор Юрий Ващук, он же Тео, на своей страничке в социальной сети разместил любопытное видео. На кадрах можно рассмотреть, как подопечные одной из зарубежных хореографических школ двигаются под композицию Cheesecake.

«К туру в Китае готов»: певец Тео показал, как китайцы зажигают под Cheesecake-1


Запись на странице в Facebook

Напомним, с этой песней Тео представлял Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2014 году.

Композицию тогда назвали самым аппетитным треком музыкального форума. Заняв 16 место в финале конкурса, Юрий Ващук еще не раз исполнил знаменитый Cheesecake.

За два года после «Евровидения» жизнь исполнителя круто изменилась. К сожалению многочисленной армии поклонниц, певец женился.

Его избранницей стала телеведущая Ольга Рыжикова.

«К туру в Китае готов»: певец Тео показал, как китайцы зажигают под Cheesecake-4


Источник фото: facebook.com/vashch

Кстати, недавно счастливая пара рассказала о секретах семейной жизни в программе «Большой завтрак» на СТВ. Видео смотрите здесь.

# Музыка # Фотофакт # калейдоскоп # Teo (Юрий Ващук) # Ольга Рыжикова

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