«Сэкономили»: 30-летние супруги уволились с работы и отправились в пожизненное кругосветное путешествие

и этот список будет только увеличиваться.

А вообще за последнее время они успели посетить Мексику, Гватемалу, Белиз, Эквадор, Тайвань, Японию, Таиланд –

Джереми Джейкобсон и его жена Винни Цзэн, вместе с их годовалым сыном Джулианом греются сейчас под солнцем на пляжах острова Пенанг в Малайзии.

Новости Австралии. Уйти на пенсию в 30 и путешествовать по миру – звучит, как сон, но для одной пары, этот нескончаемый праздник все же является реальностью!

Джереми и Винни уволились с работы около трех лет назад, чтобы начать путешествовать.

Родственники и друзья были поражены их решением.

Винни Цзэн (изданию The Daily Telegraph):

Сначала они спросили: «Разве вы выиграли джек-пот? Откуда деньги?»

И действительно, откуда? Молодая пара рассказывает, что у каждого из них была самая обычная жизнь: они росли в семьях с низким уровнем доходов, поступили в университет и взяли студенческие кредиты на учебу. Но

с того момента, когда Джереми и Винни устроились на работу, они начали экономить.

Джереми Джейкобсон и Винни Цзэн:

Для того чтобы достичь более высокого уровня экономии, мы сократили расходы в областях, которые, как правило, самые затратные: транспорт (автомобиль), жилье, питание и развлечения.

Они продали дом и машину, перемещались по городу пешком или на велосипеде, жили в маленькой дешевой квартире в нескольких минутах ходьбы от магазинов и библиотеки, кушали домашнюю еду.

После того, как их сберегательный счет начал увеличиваться за счет изменений в образе жизни, они стали инвестировать средства. Этот навык супруги называют «самым ценным, которому можно когда-нибудь научиться» и, в принципе, ключом к собственному успеху.

В итоге, за 10 лет им удалось сохранить более 70% своего дохода.

Джекобсон и Цзэн получили суммарную заработную плату в размере около 138 тысяч долларов США.

В настоящее время пара финансирует свое кругосветное путешествие за счет дивидендов.

По их оценкам, путешествие продолжиться еще минимум 60 лет, а значит, спешить некуда. И семья живет в свое удовольствие!