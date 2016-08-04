Шокирующее видео: огромный кит чуть не проглотил лодку с туристами

Группа туристов отправилась на лодке по заливу Святого Лаврентия, который находится около Атлантического побережья. Во время путешествия отдыхающие пережили, с их слов, «ощущения невероятной остроты».

Дело в том, что в момент, когда туристы наблюдали за плавающими китами, фотографировали их и снимали на видео, из-под воды вдруг появился огромный кит. Он широко разинул свой рот. Люди в лодке, судя по реакции, перепугались ни на шутку.

Француз Эрик Моэлик, который снимал все на видео, назвал этот момент волшебным.

Напомним, несколько лет назад фурор в Сети произвело видео смертельного поединка на озере Мундарра в штате Квинсленд. Схватку между трехметровой змеей и крокодилом, длина которого около метра, запечатлела местная жительница Тиффани Корлис. В результате пятичасовой борьбы сильнее оказалась змея... Она вытащила мертвого крокодила на берег и проглотила его целиком примерно за 15 минут. Здесь подробности.