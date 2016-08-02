Голландец 10 дней ждал в аэропорту Китая девушку с сайта знакомств, но она так и не пришла

Новости Голландии. Житель Голландии настойчиво ждал девушку в аэропорту, но она так и не пришла.

41-летний голландец Александр Питер Сирк в Сети познакомился с 26-летней китаянкой по фамилии Чжан. Интернет-общение длилось два месяца. За это время голландец успел влюбиться в девушку и решил сделать ей сюрприз, прилетев в гости. Перед тем, как сесть в самолет, Сирк отправил девушке фото своих авиабилетов.

Он звонил ей на мобильный, но на том конце провода говорили, что телефон отключен.

В ожидании мужчина ничего не ел. На одиннадцатый день пребывания в аэропорту Питеру стало плохо. Его доставили в больницу с истощением.

Возлюбленную Сирка чуть позже разыскали журналисты. Выяснилось, что она не поверила виртуальному знакомому и предположила, что фото с билетом – шутка, не более того. Когда он покорно ждал ее в аэропорту, она находилась на пластической операции в другом городе.

Несмотря на то, что состояние здоровья мужчины уже стабилизировалось, он будет вынужден вскоре покинуть Китай. Правда, Чжан уверяет, она попытается продолжить их отношения.