Собаки угнали авто своей хозяйки и протаранили здание супермаркета

Новости США. Жительница Западной Вирджинии, пожилая американка оставила на парковке магазина автомобиль с двумя собаками и направилась за покупками. Женщина не стала глушить мотор, чтобы работал кондиционер, а собаки чувствовали себя комфортно.



Судя по всему, собачки заскучали и в какой-то момент перелезли на передние сиденья автомобиля.

Автомобиль неспешно покатился в сторону супермаркета и врезался в стену торгового центра. К счастью, обошлось без жертв.

Впрочем, подобные случаи в мире уже имели место. Несколько лет назад собака за рулем иномарки сбила американца.

Владельцы припаркованной машины оставили своего пса в салоне и ушли по своим делам. Спустя некоторое время автомобиль неожиданно тронулся с места.

Остается догадываться, насколько удивился пешеход-американец, заметив за рулем иномарки пса. Мужчина увидел, как собака вот-вот впечатает машину в стоящий у обочины грузовик. Он до последнего пытался остановить лохматого водителя, в итоге сам оказался зажатым между двумя автомобилями. Сильно ударившись головой, пешеход потерял сознание. Подробности этой истории здесь.