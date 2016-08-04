«Самое трудное – получить работу в авиакомпании»: Instagram-откровения 32-летней женщины-пилота

Мария Петтерсон – пилот лоукостера Ryanair. Благодаря этой улыбчивой блондинке люди по всему миру узнают о том, что такое быть женщиной-пилотом. За жизнью 32-летней Марии следят более 130 тысяч подписчиков в Instagram, и по признанию Петтерсон, многие задают один и тот же вопрос: как стать пилотом.

Мария Петтерсон, пилот Ryanair:

Все эти вопросы от молодых летчиков, которые спрашивают, как устроиться пилотом.