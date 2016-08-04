«Самое трудное – получить работу в авиакомпании»: Instagram-откровения 32-летней женщины-пилота
Мария Петтерсон – пилот лоукостера Ryanair. Благодаря этой улыбчивой блондинке люди по всему миру узнают о том, что такое быть женщиной-пилотом. За жизнью 32-летней Марии следят более 130 тысяч подписчиков в Instagram, и по признанию Петтерсон, многие задают один и тот же вопрос: как стать пилотом.
Мария Петтерсон, пилот Ryanair:
Все эти вопросы от молодых летчиков, которые спрашивают, как устроиться пилотом.
Фото. Мария Петтерсон. Источник: instagram.com/pilotmaria/
Тренировки на открытом воздухе, отдых с друзьями на берегу моря, гастрономические предпочтения и фотографии из кабины самолета. Петтерсон уверяет, что ее образ жизни такой же, как и у тысяч людей на планете. Ее главное правило – с пользой проводить каждый день.
Фото. Мария Петтерсон. Источник: instagram.com/pilotmaria/
Мария Петтерсон, пилот Ryanair:
Наше расписание состоит из пяти рабочих и четырех выходных дней. Мы летаем с домашней базы, поэтому я каждую ночь сплю в своей кровати. Иметь четыре выходных дня после рабочей недели просто прекрасно. Времени для отдыха, общения с семьей и друзьями при таком графике у меня более чем достаточно.
Источник фото: instagram.com/pilotmaria/
Когда Мария увидела, что ее записи в социальных сетях находят отклик среди подписчиков, твердо решила: не будет останавливаться и продолжит рассказывать миру о жизни в небе и тонкостях профессии. С 25 лет она управляла небольшим самолетом Cessna, вмещавшим всего четыре человека, а до 24 лет даже не верила, что у нее получится стать пилотом.
Источник фото: instagram.com/pilotmaria/
Из записей пилота следует, что самым трудным было получить работу в авиакомпании. К цели она шла долгих четыре года.
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