Школьников спросили, на какие факультативы они хотят ходить после уроков. И вы уже знаете ответ на этот вопрос

Недавно разработчики японского приложения провели опрос, чтобы узнать, какие клубы пользуются наибольшей популярностью у школьников. И на первом месте оказался «китаку-бу».

Как сообщает SoraNews24, в Японии школьные клубы, которые можно считать факультативами, занимают очень важное место в жизни детей. Обычно есть довольно большой выбор клубов: теннис, журналистика, студенческий совет и другие. Также школьники могут написать заявление и при нужном количестве желающих создать собственный клуб.

Топ-10 выглядит так. На десятом месте настольный теннис, далее идут лёгкая музыка, теннис, бадминтон, баскетбол. На пятом месте искусство, концертный ансамбль, волейбол и на втором месте по популярности – танцы.

А что же такое «китаку-бу»? Этот клуб выбирают те, кто предпочёл бы после уроков идти домой. Дело в том, что у японских школьников, помимо уроков, есть масса подготовительных занятий, многие ходят в вечерние школы. Без такой серьёзной подготовки довольно сложно попасть в престижный вуз.

В итоге у японских подростков практически не остаётся времени ни на что, кроме учёбы. Поэтому они выбирают клуб «идущих домой», чтобы у них была возможность улучить хотя бы несколько часов в сутки своим собственным интересам.