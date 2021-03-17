Житель Южной Кореи назвал три русские песни, которые стали хитами в его стране

Парень из Южной Кореи учится в университете в Санкт-Петербурге и ведёт собственную страничку в TikTok. Стандартными темами являются интересные факты о России или Южной Корее. Ким Сэён родом из Сеула. Когда время учёбы в средней школе подходило к концу, парень стал определяться, в какую же старшую школу ему поступать. В итоге Сэён выбрал Старшую школу иностранных языков имени Мён Дука.

Фото: tiktok.com/@laurus611

«Там мне нужно было выбрать один язык для специализации. Если честно, я хотел быть особенным. Когда я поступил в школу в 2012 году, в Корее было мало что известно о России. Поэтому я подумал, что русский язык даст мне много возможностей в будущем. Ни о чём не жалею», – рассказал Ким в одном из роликов. Сейчас Сэён учится в Университете Сонгюнгван и получил возможность приехать на учёбу в Россию. После этого парень начал делиться впечатлениями о том, что его удивляет в России, а также чем российским интересуются в его стране.

Фото: tiktok.com/@laurus611

Например, Ким рассказал про три популярные российские песни, которые знают многие корейцы. Первые две – «Миллион алых роз» Аллы Пугачёвой и «Группа крови» Виктора Цоя. На эти песни корейские музыканты сделали каверы, и они стали достаточно известными. Третья песня – «Mi Mi Mi» группы Serebro. Как пояснил Сэён, эта композиция использовалась в разных популярных передачах, а также корейская группа записала аналог этой песни.

Фото: tiktok.com/@laurus611