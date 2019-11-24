Девочка постреляла из огромной винтовки и стала героиней мемов

Все мы когда-то были детьми и представляли самые разные ситуации. Впрочем, став взрослыми, многие люди продолжают воображать, как захватывают мир, побеждают в поединках и применяют суперсилы. Просто зачастую взрослые вынуждены это скрывать, чтобы не показаться странными.

Детям в этом отношении проще. Они могут быть непосредственными в проявлении эмоций. Более того, дети своим поведением нередко вызывают смех и становятся основой для создания мемов.

Пользователь Reddit показал маленькую девочку, которая воодушевлённо сжимает в руках винтовку 50 калибра. Вероятно, это Barrett M82 (Barrett M107). Пользователи ресурса пришли в восторг.