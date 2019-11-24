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Девочка постреляла из огромной винтовки и стала героиней мемов

24 ноября 2019 12:46
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Все мы когда-то были детьми и представляли самые разные ситуации. Впрочем, став взрослыми, многие люди продолжают воображать, как захватывают мир, побеждают в поединках и применяют суперсилы. Просто зачастую взрослые вынуждены это скрывать, чтобы не показаться странными. 

Детям в этом отношении проще. Они могут быть непосредственными в проявлении эмоций. Более того, дети своим поведением нередко вызывают смех и становятся основой для создания мемов. 

Пользователь Reddit показал маленькую девочку, которая воодушевлённо сжимает в руках винтовку 50 калибра. Вероятно, это Barrett M82 (Barrett M107). Пользователи ресурса пришли в восторг. 

Девочка постреляла из огромной винтовки и стала героиней мемов-1

Фото: reddit.com/user/BeachCruiserLR 

Девочка постреляла из огромной винтовки и стала героиней мемов-3

Фото: reddit.com/user/wafflz 

Девочка постреляла из огромной винтовки и стала героиней мемов-5

Фото: reddit.com/user/Psychological-Lock 

Девочка постреляла из огромной винтовки и стала героиней мемов-7

Фото: reddit.com/user/t2014 

Девочка постреляла из огромной винтовки и стала героиней мемов-9

Фото: reddit.com/user/arcadiaware 

Девочка постреляла из огромной винтовки и стала героиней мемов-11

Фото: reddit.com/user/Vik1ng 

Девочка постреляла из огромной винтовки и стала героиней мемов-13

Фото: reddit.com/user/Morfowl 

Девочка постреляла из огромной винтовки и стала героиней мемов-15

Фото: reddit.com/user/Denhall 

Девочка постреляла из огромной винтовки и стала героиней мемов-17

Фото: reddit.com/user/altrss 

Кстати, недавно мы рассказывали о девочке, которую ненадолго оставили без присмотра.

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# Дети

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