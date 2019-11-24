Прямой эфир

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов

24 ноября 2019 11:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В США прошёл конкурс бороды и усов. Множество суровых мужиков демонстрировали свои волосы на подбородке и под носом, борясь за различные звания. В итоге победителей было много, едва ли не каждый смог победить в каком-либо состязании. 

Например, самая реалистичная борода, борода пивовара, творческие усы, английские усы, самые ухоженные усы и борода. Так что все отлично провели время. А мы решили собрать фотографии нескольких мужчин и показать, насколько разными бывают борода и усы. 

Всемирный день бороды отметили в Швеции: фотофакт 

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов -1

Фото: instagram.com/beardchampsusa 

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов -3

Фото: instagram.com/beardchampsusa 

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов -5

Фото: instagram.com/beardchampsusa 

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов -7

Фото: instagram.com/beardchampsusa 

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов -9

Фото: instagram.com/beardchampsusa 

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов -11

Фото: instagram.com/beardchampsusa 

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов -13

Фото: instagram.com/beardchampsusa 

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов -15

Фото: instagram.com/beardchampsusa 

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов -17

Фото: instagram.com/beardchampsusa 

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов -19

Фото: instagram.com/beardchampsusa 

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов -21

Фото: instagram.com/beardchampsusa 

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов -23

Фото: instagram.com/beardchampsusa 

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов -25

Фото: instagram.com/beardchampsusa 

# Необычное # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума
24 ноября 2019 11:27

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума

Она оставила сцену более 15 лет назад и уехала с дочкой в Испанию. Показываем, как менялась Наталья Ветлицкая
24 ноября 2019 07:45

Она оставила сцену более 15 лет назад и уехала с дочкой в Испанию. Показываем, как менялась Наталья Ветлицкая

Готовимся к Новому году. Как весело провести праздник?
23 ноября 2019 13:58

Готовимся к Новому году. Как весело провести праздник?