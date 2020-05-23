Щенков разделили в детстве, но они случайно встретились спустя время. И произошло невероятное

Британка поделилась удивительными фото, на которых собака узнала своего брата.
По информации Daily Mail, Либби Пинчер рассказала, что ее друг пошел гулять со своим миниатюрным пуделем, когда по пути они встретили женщину с очень похожим псом.
Британка поделилась удивительными фото, на которых собака узнала своего брата.
По информации Daily Mail, Либби Пинчер рассказала, что ее друг пошел гулять со своим миниатюрным пуделем, когда по пути они встретили женщину с очень похожим псом.
Фото: twitter.com/libpincher
И вдруг две собаки обнялись. Владельцы сразу поняли, что обе собаки из одного помета и не видели друг друга с тех пор, как их разлучили. И вместе того, чтобы играть друг с другом, брат и сестра встали на задние лапы и обнялись.
Снимки женщина опубликовала в Twitter и отметила, что это слишком мило. Сотни пользователей соцсети согласились с этим, у некоторых фото вызвали даже слезы. У публикации почти миллион лайков.
Фото: twitter.com/libpincher
Эксперты считают, что собаки из одного помета, которые растут вместе до 16 недель, зачастую могут узнать друг друга в более позднем возрасте. Но вероятность узнать выше, если животные встретятся в возрасте до шести или семи лет. Если собак разлучат до 16-ой недели, например, в 12 недель, то вероятность ниже.
Исследование, проведенное в Университете в Белфасте,показало, что щенки демонстрировали интерес к ткани с запахом своих братьев и сестер в 70% случаев, и такое же количество собак могло распознавать запах своей матери даже после двух лет разлуки.
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