Щенков разделили в детстве, но они случайно встретились спустя время. И произошло невероятное

По информации Daily Mail, Либби Пинчер рассказала, что ее друг пошел гулять со своим миниатюрным пуделем, когда по пути они встретили женщину с очень похожим псом.

И вдруг две собаки обнялись. Владельцы сразу поняли, что обе собаки из одного помета и не видели друг друга с тех пор, как их разлучили. И вместе того, чтобы играть друг с другом, брат и сестра встали на задние лапы и обнялись.

Снимки женщина опубликовала в Twitter и отметила, что это слишком мило. Сотни пользователей соцсети согласились с этим, у некоторых фото вызвали даже слезы. У публикации почти миллион лайков.