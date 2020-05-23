«Привезли солнечного настроения»‌. Дарья Домрачева опубликовала новое фото с дочерью

Новости Беларуси. Дарья Домрачева опубликовала новое фото дочери.
Снимок олимпийская чемпионка разместила на своей странице в Instagram. На нем мама и дочка любуются красотой рапсового поля. Семья сейчас находится в Беларуси.
Новости Беларуси. Дарья Домрачева опубликовала новое фото дочери.
Снимок олимпийская чемпионка разместила на своей странице в Instagram. На нем мама и дочка любуются красотой рапсового поля. Семья сейчас находится в Беларуси.
Фото: instagram.com/dadofun
Дарья Домрачева:
Солнечного настроения привезли мы вчера с Ксеней домой с полей.Так бы и нырнуть туда, правда?
Фото: instagram.com/dadofun
Спортсменка также отметила, что, по ее мнению, можно любоваться вечно огнем, водой и красотой рапсового поля.
Фото: instagram.com/dadofun
Подписчики отметили, что белорусская природа очень красивая, а особенно в эту пору года, когда все вокруг расцветает.
Дарья Домрачева рассказала, как сдала тест на коронавирус и как проводит время в самоизоляции (читать далее).