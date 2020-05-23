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«Привезли солнечного настроения»‌. Дарья Домрачева опубликовала новое фото с дочерью

23 мая 2020 08:34
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Новости Беларуси. Дарья Домрачева опубликовала новое фото дочери.  

Снимок олимпийская чемпионка разместила на своей странице в Instagram. На нем мама и дочка любуются красотой рапсового поля. Семья сейчас находится в Беларуси.  

«Привезли солнечного настроения»‌. Дарья Домрачева опубликовала новое фото с дочерью -1

Фото: instagram.com/dadofun

Дарья Домрачева:
Солнечного настроения привезли мы вчера с Ксеней домой с полей.Так бы и нырнуть туда, правда?  

«Привезли солнечного настроения»‌. Дарья Домрачева опубликовала новое фото с дочерью -4

Фото: instagram.com/dadofun

Спортсменка также отметила, что, по ее мнению, можно любоваться вечно огнем, водой и красотой рапсового поля.   

«Привезли солнечного настроения»‌. Дарья Домрачева опубликовала новое фото с дочерью -7

Фото: instagram.com/dadofun

Подписчики отметили, что белорусская природа очень красивая, а особенно в эту пору года, когда все вокруг расцветает.  

Дарья Домрачева рассказала, как сдала тест на коронавирус и как проводит время в самоизоляции (читать далее).   

# Белорусские спортсмены # калейдоскоп # Дарья Домрачева # Фотофакт

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