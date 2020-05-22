Мужчине предложили использовать фильтры на фото. Никто не подумал, что совет сработает именно так

Житель США Гленн Эмбри хотел найти себе девушку через соцсети. Но мужчине посоветовали использовать фильтры, чтобы фото выглядело лучше.
Житель США Гленн Эмбри хотел найти себе девушку через соцсети. Но мужчине посоветовали использовать фильтры, чтобы фото выглядело лучше.
Фото: facebook.com/glenn.embrey.3
Гленн понял эту информацию слишком буквально и выложил целую серию фото с разными фильтрами.
Фото: facebook.com/glenn.embrey.3
Гленн Эмбри:
Кто-то сказал, что я буду намного привлекательнее для дам, если я выложу фотографии с фильтрами. Надеюсь, что мой телефон действительно взорвется от звонков.
Фото: facebook.com/glenn.embrey.3
Достичь результата удалось – в комментариях отметили креативность и чувство юмора мужчины. Пост стал очень популярным – у него более 40 тысяч лайков и более 11 тысяч комментариев. Так что совет работает.
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