Молодые родители. Выросшие дети показали давние фотографии своих мам и пап
Соскучились уже по давним фотографиям? Какая на них экспрессия, какой антураж! А главное: кто на этих фотографиях? Конечно же, родители, дедушки и бабушки. Всегда интересно посмотреть на людей, благодаря которым появляешься на свет.
Мы решили собрать очередную небольшую коллекцию фотографий людей, которые уже давно создали семьи и сделали детей. А теперь эти дети подросли и хвастаются своими родителями.
Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные
«Отец, 1987 год»,
Фото: vk.com/tebya_zovyt / Максим Смирнов
«На фотографии папе 19 лет. Лётчик-курсант. Говорит, что это была не армия, а пионерский лагерь с военным уклоном – даже шоколад на обед давали. А ещё рассказывал – вот отбой скомандуют, все по койкам, тишина, и тут кто-то шепчет: «Валер, а спой под гитару». У него даже свой ансамбль тогда был»,
Фото: vk.com/tebya_zovyt / Радмила Фадеева
«Мама и Папа 1993 г»,
Фото: vk.com/tebya_zovyt / Оксана Лукьянова
«Мой папа в молодости, 19-20 лет»,
Фото: vk.com/tebya_zovyt / Кристина Рогозина
«Папуля в 20 лет»,
Фото: vk.com/tebya_zovyt / Elvinka Fazlutdinova
«Мама в детстве»,
Фото: vk.com/tebya_zovyt / София Копырина
«Мама и папа! 90-е»,
Фото: vk.com/tebya_zovyt / Камилла Алчинова
«Папа, 90-е»,
Фото: vk.com/tebya_zovyt / Анита Котова
«Мама и папа. Примерно 1994-1996»,
Фото: vk.com/tebya_zovyt / Алина Черепанова
«Папа и мама в день свадьбы, 1995 год»,
Фото: instagram.com/tebya_zovyt
«Мама и папа, 1993 г».
Фото: instagram.com/tebya_zovyt