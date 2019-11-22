Молодые родители. Выросшие дети показали давние фотографии своих мам и пап

Соскучились уже по давним фотографиям? Какая на них экспрессия, какой антураж! А главное: кто на этих фотографиях? Конечно же, родители, дедушки и бабушки. Всегда интересно посмотреть на людей, благодаря которым появляешься на свет.

Мы решили собрать очередную небольшую коллекцию фотографий людей, которые уже давно создали семьи и сделали детей. А теперь эти дети подросли и хвастаются своими родителями.

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные

«Отец, 1987 год»,