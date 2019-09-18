Серьёзный подход. Учитель пришёл объяснять материал в тематическом костюме

Порой любят говорить, что учитель – это призвание, а не профессия. Один из пользователей соцсетей опубликовал фотографию своего преподавателя истории, который пришёл в школу объяснять материал в одежде эпохи Нового времени.

«Если хочешь сфотографировать меня – у тебя есть тридцать секунд», – процитировал своего учителя пользователь Reddit.