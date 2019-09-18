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Серьёзный подход. Учитель пришёл объяснять материал в тематическом костюме

18 сентября 2019 12:50
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Порой любят говорить, что учитель – это призвание, а не профессия. Один из пользователей соцсетей опубликовал фотографию своего преподавателя истории, который пришёл в школу объяснять материал в одежде эпохи Нового времени.

«Если хочешь сфотографировать меня – у тебя есть тридцать секунд», – процитировал своего учителя пользователь Reddit.

Серьёзный подход. Учитель пришёл объяснять материал в тематическом костюме-1

Фото: reddit.com/user/Squishy_PaperTowel

Другие пользователи восхитились поступком мужчины, а некоторые похвастались своими преподавателями. Комментаторы сошлись на том, что увлечённые своей работой педагоги – самые лучшие.

Несколько недель назад мы рассказывали о пяти фильмах, в которых учителя смогли найти общий язык со своими учениками.

В одном из них снимался Арнольд Шварценеггер – здесь подробнее.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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