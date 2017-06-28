Серена, тебе 35, ты готова: что рассказала Уильямс в «обнаженном» интервью о своем знакомстве с мужем

Новости США. 27 июня теннисистка Серена Уильямс, которая ждет ребенка дала интервью одному известному журналу. Во время этой работы прославленная спортсменка по-настоящему обнажилась во всех смыслах этого слова. Во-первых, она впервые откровенно рассказала историю любви со своим бойфрендом – основателем сайта Reddit Алексисом Оганяном, а во-вторых, девушка обнажилась для фотосессии известного фотографа Энни Лейбовиц. Работы звездного фотографа можно посмотреть здесь. История пары началась в Италии. Серена и Алексис встретились два года назад в Риме. Бизнесмен сначала не узнал одну из самых главных мировых теннисисток. Уильямс завтракала у бассейна, куда пришел бизнесмен с друзьями. Чтобы их компания поскорее ушла, теннисистка сказала, что у стола ползает крыса. На что Оганян сказал, что он из Бруклина и он повидал достаточно крыс в своей жизни.

После этого мужчина получил приглашение позавтракать за одним столом. Как отмечал Оганян, он не сразу понял, что перед ним известная теннисистка. В разговоре с девушкой Алексис признался, что не любит теннис – на что получил приглашение на матч. 13 мая 2015 года Оганян на своей странице в социальной сети опубликовал фото играющей на корте Уильямс и подписал его так: «Похоже, я стал поклонником тенниса».

После матча в Риме Уильямс пригласила Оганяна на турнир «Ролан Гаррос» во Франции – мужчина согласился приехать. По его словам, «надежд особых не было. Даже если бы она меня отвергла, то это была бы занимательная история для друзей детства». Первое свидание состоялось в Париже: пара гуляла по улочкам французской столицы шесть часов. Тогда у Серены появилась вера в Алексиса. А он понял, что такое времяпрепровождение – это не то, что звезда Уильямс могла позволить себе делать регулярно. Через год – в апреле 2016 – бизнесмен был готов сделать предложение теннисистке, потому что она помогла ему «стать лучшей версией себя».

В декабре того же года Алексис решил удивить Серену и предложил ей стать его женой в том самом месте, где они познакомились. Теннисистка должна была посетить Рим после матча в Индии, но его в последний момент отменили, поэтому Оганян подговорил своих друзей, чтобы они уговорили Уильямс прилететь в Рим. Во время перелета девушка думала о том, что может произойти в итальянской столице. И сама себе говорила: «Серена, тебе 35, ты готова. Это то, чего ты так хотела». Оганян отвел ее к тому же столу у бассейна, где они впервые встретились. Он пересказал историю о том, как он встретил ее впервые на этом самом месте два года назад. На столе была небольшая пластиковая крыса.

Зимой 2017 года Серена узнала, что ждет ребенка. Она пожаловалась подруге на плохое самочувствие и та посоветовала ей сделать тест. Все шесть тестов, пройденных спортсменкой, оказались положительными. Чтобы сообщить жениху новость, Серена попросила его прилететь в Австралию, где она готовилась к турниру. Оганян приехал, и девушка вручила ему конверт с этими шестью тестами. Турнир в Мельбурне теннисистка сыграла. Ей нужно было провести семь матчей (во всех спортсменка одержала победу). А в апреле 2017 года весь мир узнал о беременности звезды тенниса.