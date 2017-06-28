Умер актер из «Девушки с татуировкой дракона» Микаэль Нюквист

В родной Швеции Нюквист был одним из ведущих актеров. Слава к нему пришла в 2000 году после фильма «Вместе». В 2004 году актер сыграл главную роль в ленте «Как на небесах», которая выдвигалась от Швеции на «Оскар».

Скончался шведский актер, известный по трилогии «Миллениум» и фильмам «Джон Уик», «Миссия невыполнима: Протокол «Фантом», «Колония Дигнидад».

кадр из фильма «Девушка с татуировкой дракона». Фото: imdb.com

Мировую известность Микаэлю принесла главная роль в экранизации бестселлера Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона».

Актер также снялся в двух продолжениях фильма.

После «Миллениума» Нюквиста стали приглашать в иностранные проекты. Он сыграл злодеев в боевиках «Джон Уик» и «Миссия невыполнима: Протокол «Фантом», исполнил роль жестокого предводителя секты в «Колонии Дигнидад», засветился в социальной драмах «Связи нет» и «Фрэнк и Лола».

Источники сообщают, что весь последний год Нюквист боролся с раком легких. Актеру было всего 56 лет.