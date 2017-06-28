Супермодель, супермама и суперженщина: что публикует Екатерина Доманькова в своем Instagram

Новости Беларуси. В рамках рубрики Instagram-обзор мы смотрим, что публикуют на странице в социальных сетях знаменитости. Сегодня на очереди белорусская красавица, модель – Екатерина Доманькова.

Двадцативосьмилетняя минчанка известна не только на своей родине – у нее за плечами звание «супермодель мира», она была ангелом одной из самых известных бельевых компаний в мире – Victoria’s Secret.

Мы заглянули на страницу девушки, чтобы посмотреть, чем она делится со своими подписчиками. Аккаунт Екатерины – instagram.com/katsia_d/.