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Супермодель, супермама и суперженщина: что публикует Екатерина Доманькова в своем Instagram

28 июня 2017 13:10
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Новости Беларуси. В рамках рубрики Instagram-обзор мы смотрим, что публикуют на странице в социальных сетях знаменитости. Сегодня на очереди белорусская красавица, модель – Екатерина Доманькова.

Двадцативосьмилетняя минчанка известна не только на своей родине – у нее за плечами звание «супермодель мира», она была ангелом одной из самых известных бельевых компаний в мире – Victoria’s Secret.

Мы заглянули на страницу девушки, чтобы посмотреть, чем она делится со своими подписчиками. Аккаунт Екатерины – instagram.com/katsia_d/.

Большая беседа с Екатериной Доманьковой, где она рассказывает о своей карьере, достижениях и радостях, несколько лет назад состоялась в программе «Простые вопросы» – здесь подробнее.

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Екатерина Доманькова

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