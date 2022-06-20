60-летие Виктора Цоя и второе рождение «Кино». Вспоминаем великого музыканта

В этом году Виктор Цой мог бы отпраздновать 60-летний юбилей 21 июня, если бы не трагический несчастный случай, который случился в августе 1990-го. И хотя прошло уже много лет, творчество знаменитого советского музыканта живёт в наших сердцах. «Моя душа – в моих песнях. А живу я надеждой на лучшее время».

Фото: instagram.com/symphokino

Именно этой цитатой можно охарактеризовать всю жизнь Цоя. Великий музыкант родился в Ленинграде. Ещё подростком он вместе с приятелем играл в группе «Палата № 6», но это увлечение долго не продлилось. За несколько лет Виктор успел сыграть в составе ещё двух групп.

Фото: instagram.com/inmyheart.tsoy (Роберт Максимович Цой, отец Виктора)

Наконец, в 1981 году была сформирована группа «Кино» во главе с Цоем. В течение нескольких лет группа обрела невероятную популярность, она ездила по всему Советскому Союзу и выступала с благотворительными и не только концертами в Европе. К 1990-му году у группы уже были не только фанаты. Находились и критики, которые утверждали, что, во-первых, Цой исполняет композиции, которые можно трактовать двусмысленно, во-вторых, свои лучшие песни музыкант уже написал.

Фото: instagram.com/inmyheart.tsoy

И всё-таки последний концерт группы был шедевральным. 24 июня 1990 года на стадионе Лужники 45 минут звучали хиты Виктора, была зажжена чаша Олимпийских игр и в воздух полетел салют. После этого группа прекратила выступления, потому что готовила новый альбом. Но перерыв «Кино» ждал куда более длительный, чем планировалось. 15 августа 1990 года Виктор Цой погиб в ДТП. Вскоре после этого коллектив распался. 31 год со дня смерти Виктора Цоя. Как сейчас выглядит и чем занимается его сын – читайте далее.

Фото: instagram.com/_tsoy.kino__

Однако после себя Цой оставил не только память и великолепные песни, но и сына Александра. В 2019 году он возродил творчество его отца в новом формате. Мужчина собрал старый состав группы и предложил им исполнять песни Виктора с его голосом, но в сопровождении живой музыки.

Фото: instagram.com/symphokino

В 2021 году вышел новый альбом «Кино» в Севкабеле», в котором композициям Цоя придали более тяжёлое звучание, что вызвало массу восторженных откликов у фанатов рока. Группа и сейчас продолжает существовать и успешно выступать с концертами. Так пожелаем же коллективу удачи в бою!

Фото: vk.com/kino.band.official / Мария Митрофанова