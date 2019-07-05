Юрий Шатунов перенёс экстренную операцию в Москве

Новости России. В Москве был экстренно прооперирован российский певец Юрий Шатунов. О самочувствии исполнителя рассказал его директор Аркадий Кудряшов.

Как сообщает издание «Комсомольская правда», во время гастрольного тура Шатунов пожаловался на сильную зубную боль. Позднее выяснилось, что причиной этому стала простуда, которую артист перенёс на ногах.

Хотя певец почувствовал ухудшение самочувствия, он решил не прерывать тур и на четырёх концертах выступал, пользуясь антибиотиками и обезболивающими. Когда исполнитель прибыл в Москву, его доставили в медучреждение и после осмотра начали готовить к экстренной операции.

«Юрия госпитализировали в Москве 2 июля. В больнице сделали рентген, который выявил воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. Была назначена операция на утро четверга. Операция, к счастью, прошла удачно», – поделился подробностями Кудряшов.

Ожидается, что Шатунов пробудет в больнице неделю. Позже артист собирается удалить зуб, с которого началось воспаление.

Хотя певец является кумиром девяностых, он пользуется популярностью до сих пор. Некоторое время назад мы решили вспомнить, с чего Юрий Шатунов начинал свой творческий путь и чем занимается сейчас.