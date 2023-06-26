26 июня День рождения зубной щётки. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 26 июня, День работников прокуратуры Беларуси. Координирующая роль прокуратуры в борьбе с преступностью и коррупцией подчеркивает особый ее правовой статус и ведущую роль. Прокуратура прежде всего правозащитный, а не карающий орган. Одной из основных задач органов прокуратуры является защита прав и свобод граждан.

Для обеспечения возложенных на прокуратуру задач по укреплению законности и правопорядка государство наделило прокуроров широкими правами и полномочиями. Отсюда и требования к самой прокурорской среде. Честность, принципиальность и профессионализм – неотъемлемые требования к каждому работнику органов прокуратуры. Именно эти качества объединяют все поколения прокуроров, посвятивших свою жизнь служению закону.