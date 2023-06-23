Производитель картофельных чипсов запускает миниатюрную стиральную машину для мытья пальцев

Давайте признаем, что в мире мало вещей, вызывающих большее привыкание, чем картофельные чипсы, но есть одна вещь, которую все ненавидят – помимо того, что от них толстеют – это жир, который они оставляют на кончиках наших пальцев. Приходится иметь под рукой салфетки, облизывать кончики пальцев (фу!) или вставать с удобного дивана и мыть руки. Теперь у любителей картофельных чипсов появился еще один вариант – миниатюрная стиральная машина, созданная специально для очистки жирных кончиков пальцев.

Стиральная машина имеет размеры 15 см в высоту, 11 см в ширину и оснащена портом для зарядки USB Type-C.