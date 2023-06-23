Производитель картофельных чипсов запускает миниатюрную стиральную машину для мытья пальцев

Один из мировых брендов чипсов выпустил ограниченную серию миниатюрных стиральных машин для жирных кончиков пальцев, сообщает Oddity.
Один из мировых брендов чипсов выпустил ограниченную серию миниатюрных стиральных машин для жирных кончиков пальцев, сообщает Oddity.
Фото: Odditycentral
Давайте признаем, что в мире мало вещей, вызывающих большее привыкание, чем картофельные чипсы, но есть одна вещь, которую все ненавидят – помимо того, что от них толстеют – это жир, который они оставляют на кончиках наших пальцев. Приходится иметь под рукой салфетки, облизывать кончики пальцев (фу!) или вставать с удобного дивана и мыть руки. Теперь у любителей картофельных чипсов появился еще один вариант – миниатюрная стиральная машина, созданная специально для очистки жирных кончиков пальцев.
Стиральная машина имеет размеры 15 см в высоту, 11 см в ширину и оснащена портом для зарядки USB Type-C.
Фото: Odditycentral
Все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку включения/выключения, засунуть кончик жирного пальца в машину через дверцу для белья и ждать, пока произойдет волшебство. Хотя эта маленькая вещица не так совершенна, как современная стиральная машина, она оснащена умной индукционной системой, которая распыляет спирт, когда обнаруживает кончик вашего пальца внутри стиральной машины. Спирт поступает из пополняемого резервуара в нижней части аппарата.
Фото: Odditycentral
К сожалению, в продажу от мирового бренда чипсов поступят только пять таких устройств, причем не на коммерческой основе, а в рамках специальной лотереи. Неизвестно, смогут ли жители других стран принять участие в розыгрыше, чтобы получить шанс выиграть одну из них.