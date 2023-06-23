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23 июня День балалайки. Чем ещё известна эта дата?

23 июня 2023 06:49
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Сегодня, 23 июня, Международный олимпийский день. В этот день в 1894 году в Париже на Международном конгрессе по вопросам физического воспитания представители 12 стран одобрили предложение барона Пьера де Кубертена возродить Олимпийские игры. Участники конгресса приняли решение о проведении первой Олимпиады в 1896 году в Греции. В первых играх приняли участие более 300 атлетов из 13 стран, были разыграны медали в 13 видах спорта. Все самые именитые спортсмены считают свою карьеру, какой бы успешной она ни была, неполноценной без олимпийской медали.

23 июня День балалайки. Чем ещё известна эта дата?-1

Без сомнения, олимпийские чемпионы – гордость каждой страны. К сожалению, в последние годы политика все больше вмешивается и влияет на олимпийское движение. И хотя политические скандалы стали сотрясать олимпиады еще при жизни самого барона Пьера де Кубертена, несмотря на все его усилия, но именно в XXI веке политика все больше побеждает, несмотря на всю идею существования самого олимпийского движения.

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# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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