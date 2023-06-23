23 июня День балалайки. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 23 июня, Международный олимпийский день. В этот день в 1894 году в Париже на Международном конгрессе по вопросам физического воспитания представители 12 стран одобрили предложение барона Пьера де Кубертена возродить Олимпийские игры. Участники конгресса приняли решение о проведении первой Олимпиады в 1896 году в Греции. В первых играх приняли участие более 300 атлетов из 13 стран, были разыграны медали в 13 видах спорта. Все самые именитые спортсмены считают свою карьеру, какой бы успешной она ни была, неполноценной без олимпийской медали.