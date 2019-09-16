Алексей Ягудин прокомментировал информацию о болезни Анастасии Заворотнюк

Новости России. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал сообщения о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк в студии программы «Пусть говорят».

Фигурист живёт в том же посёлке, что и Заворотнюк, поэтому время от времени встречается с артисткой. В последнее время они не общались, поэтому когда появились слухи о болезни актрисы, Ягудин написал её мужу Петру Чернышёву. Однако Чернышёв не ответил.

«Летом я видел карету скорой помощи, которая практически каждый день дежурила у её дома. Когда мы прогуливаемся с детьми, то часто проходим как раз рядом», – добавил Алексей.

Ягудин отметил, что ещё весной Анастасия выглядела хорошо и была весёлой. Тогда они вместе участвовали в съёмках. Когда Заворотнюк родила дочку Милу, которую очень ждала, она стала выглядеть ещё счастливее.