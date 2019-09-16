Алексей Ягудин прокомментировал информацию о болезни Анастасии Заворотнюк

Новости России. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал сообщения о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк в студии программы «Пусть говорят».
Фигурист живёт в том же посёлке, что и Заворотнюк, поэтому время от времени встречается с артисткой. В последнее время они не общались, поэтому когда появились слухи о болезни актрисы, Ягудин написал её мужу Петру Чернышёву. Однако Чернышёв не ответил.
«Летом я видел карету скорой помощи, которая практически каждый день дежурила у её дома. Когда мы прогуливаемся с детьми, то часто проходим как раз рядом», – добавил Алексей.
Ягудин отметил, что ещё весной Анастасия выглядела хорошо и была весёлой. Тогда они вместе участвовали в съёмках. Когда Заворотнюк родила дочку Милу, которую очень ждала, она стала выглядеть ещё счастливее.
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
К слову, о жизнерадостности актрисы также упомянул российский певец, актёр и ведущий Николай Тамразов. Он рассказал одну историю, которая случилась во время совместных съёмок с Заворотнюк в сериале «Аманда О».
По его словам, в какой-то момент закончились съёмки в здании, и нужно было идти на улицу. На всех актёров наложили грим, все готовы идти, а Заворотнюк нет. Начались вопросы: где Анастасия.
«Ну, были бы вы такие страшненькие, как Настя, тоже долго бы гримировались», – пошутил в тот раз Тамразов.
Все засмеялись, и тут вошла Заворотнюк. Актриса ничуть не обиделась, в очередной раз подтвердив свою репутацию спокойного и жизнерадостного человека.
Ранее стало известно, что у Анастасии Заворотнюк начались осложнения болезни.
У актрисы диагностированы полиорганная недостаточность и пневмония – подробнее здесь.