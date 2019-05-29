Как на выпускном выглядеть роскошно. Советы от Эвелины Хромченко

Эксперт моды Эвелина Хромченко дала девушкам несколько советов, которые помогут выглядеть на выпускном роскошно. Своим мнением телеведущая поделилась на странице в Instagram и посоветовала отправить пост классным руководителям, выпускницам и их родителям. По словам Эвелины Хромченко, на выпускном вечере лучше обойтись без длинных шлейфов, глубоких декольте, прозрачных платьев и очень объемных юбок.

Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko

Примеры удачных образов были проиллюстрированы образами с красной ковровой дорожки Каннского кинофестиваля. Эксперт привела в пример образы Элль Фаннинг, Беллы Хадид, Джулианны Мур, Саши Лусс, Дакоты Фаннинг. Как у Грейс Келли. Тенденции 1950-х, которые снова вошли в моду

Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko

Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko

Журналистка отмечает, что эти образы нужно редактировать для выпускного, так как школьное мероприятие – это не подиум. «Выпускной – это олицетворение юности и невинности, а не праздник непослушания».

Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko

Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko