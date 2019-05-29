Как на выпускном выглядеть роскошно. Советы от Эвелины Хромченко
Эксперт моды Эвелина Хромченко дала девушкам несколько советов, которые помогут выглядеть на выпускном роскошно.
Своим мнением телеведущая поделилась на странице в Instagram и посоветовала отправить пост классным руководителям, выпускницам и их родителям.
По словам Эвелины Хромченко, на выпускном вечере
лучше обойтись без длинных шлейфов, глубоких декольте, прозрачных платьев и очень объемных юбок.
Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko
Примеры удачных образов были проиллюстрированы образами с красной ковровой дорожки Каннского кинофестиваля. Эксперт привела в пример образы Элль Фаннинг, Беллы Хадид, Джулианны Мур, Саши Лусс, Дакоты Фаннинг.
Как у Грейс Келли. Тенденции 1950-х, которые снова вошли в моду
Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko
Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko
Журналистка отмечает, что эти образы нужно редактировать для выпускного, так как школьное мероприятие – это не подиум. «Выпускной – это олицетворение юности и невинности, а не праздник непослушания».
Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko
Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko
Эвелина Хромченко советует, что все прозрачные платья вне подиума и ковровой дорожки нуждаются в непрозрачном дублере.
Естественность, брошь и чистая обувь. Как выглядеть стильно всегда? 10 советов от Александра Васильева (читать далее).