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«Они не любят никаких поливов». Как правильно выращивать первоцветы?

06 апреля 2021 07:28
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Теплые апрельские дни радуют садоводов первыми весенними цветами. Уже во всей своей красе предстали галантусы, которые мы называем подснежниками. Вслед за ними просыпаются и другие мелколуковичные растения. Еще немного – и удивительные куртинки первоцветов заиграют в садах самыми разными красками. Однако не все знают, что

неприхотливые первоцветы все же нуждаются в минимальном уходе.  

«Они не любят никаких поливов». Как правильно выращивать первоцветы?-1

Ольга Свитковская, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:  
Мелколуковичные первоцветы отличаются тем, что у них бутонизация и рост листьев сразу идет одновременно. Поэтому мелколуковичным надо сразу же на первых порах, как только они начали отрастать, вносить минеральные удобрения. Для луковичных вполне достаточно это делать один раз и лучше всего комплексным минеральным удобрением. Считается, что лучше по талому снегу, но не всегда это получается. Приезжаешь, уже снега нет, приходится вокруг растений рассыпать удобрения и потом обязательно заделать в почву.

Поливать не надо, влаги в земле достаточно. Тем более, это луковичные, они не любят никаких поливов, им вполне достаточно весенней влаги.  

«Они не любят никаких поливов». Как правильно выращивать первоцветы?-4

А вот далее первоцветы абсолютно не требуют от садовода никакого внимания. Последующие подкормки им точно не нужны.  

Ольга Свитковская:  
Дикари, которые растут в альпийском, субальпийском поясах гор, высоко в горах никто их там не подкармливает и там живут спокойно. Поэтому одной подкормки им вполне достаточно.  

«Они не любят никаких поливов». Как правильно выращивать первоцветы?-7

Актуальная для многих растений проблема болезней и вредителей мелколуковичным практически не грозит. И никаких обработок мест, где растут первоцветы, не нужно. Но при этом специалисты предупреждают: провоцировать проблемы могут сами цветоводы, забывая про очень важное правило.  

Каких ошибок нельзя допускать при выращивании мелколуковичных?   

Ольга Свитковская:  
Единственное надо помнить, что не использовать органические удобрения. Они могут вызывать бактериальные или грибные заболевания.  

«Они не любят никаких поливов». Как правильно выращивать первоцветы?-10

Еще один вопрос, который интересует любителей первых весенних цветов: как часто их необходимо пересаживать?  

Ольга Свитковская:  
Дело в том, что все эти мелколуковичные растения могут расти на одном месте довольно длительное время: 4-5 и более лет. Чаще надо выкапывать колхикумы и крокусы. Крокусы буквально через четыре года, так же и колхикумы по мере разрастания. Галантусы, например, могут расти до десяти лет на одном месте, они еще больше разрастаются, красивые кустики получаются.  

# Растения и цветы # калейдоскоп # Ольга Свитковская # Фотофакт # растения

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