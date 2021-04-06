«Они не любят никаких поливов». Как правильно выращивать первоцветы?

Теплые апрельские дни радуют садоводов первыми весенними цветами. Уже во всей своей красе предстали галантусы, которые мы называем подснежниками. Вслед за ними просыпаются и другие мелколуковичные растения. Еще немного – и удивительные куртинки первоцветов заиграют в садах самыми разными красками. Однако не все знают, что неприхотливые первоцветы все же нуждаются в минимальном уходе.

Ольга Свитковская, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Мелколуковичные первоцветы отличаются тем, что у них бутонизация и рост листьев сразу идет одновременно. Поэтому мелколуковичным надо сразу же на первых порах, как только они начали отрастать, вносить минеральные удобрения. Для луковичных вполне достаточно это делать один раз и лучше всего комплексным минеральным удобрением. Считается, что лучше по талому снегу, но не всегда это получается. Приезжаешь, уже снега нет, приходится вокруг растений рассыпать удобрения и потом обязательно заделать в почву. Поливать не надо, влаги в земле достаточно. Тем более, это луковичные, они не любят никаких поливов, им вполне достаточно весенней влаги.

А вот далее первоцветы абсолютно не требуют от садовода никакого внимания. Последующие подкормки им точно не нужны. Ольга Свитковская:

Дикари, которые растут в альпийском, субальпийском поясах гор, высоко в горах никто их там не подкармливает и там живут спокойно. Поэтому одной подкормки им вполне достаточно.

Актуальная для многих растений проблема болезней и вредителей мелколуковичным практически не грозит. И никаких обработок мест, где растут первоцветы, не нужно. Но при этом специалисты предупреждают: провоцировать проблемы могут сами цветоводы, забывая про очень важное правило. Каких ошибок нельзя допускать при выращивании мелколуковичных? Ольга Свитковская:

Единственное надо помнить, что не использовать органические удобрения. Они могут вызывать бактериальные или грибные заболевания.