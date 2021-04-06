Девушка попробовала еду, которая нравится беременным, и была шокирована. Одно из блюд – мороженое с тунцом

Почему у беременных часто возникают странные желания – поесть зимой клубники, понюхать асфальт или закусить кусок мяса ломтиком шоколада? Эта девушка, не будучи беременной, решила продегустировать необычные блюда, в которых продукты совсем не сочетаются.

Мия Чэйлиннер снимает на видео для своего аккаунта в Tik Tok, как пробует странные сочетания в еде. Так она оценивает блюда, которые иногда готовят себе беременные женщины.