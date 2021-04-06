Девушка попробовала еду, которая нравится беременным, и была шокирована. Одно из блюд – мороженое с тунцом
Почему у беременных часто возникают странные желания – поесть зимой клубники, понюхать асфальт или закусить кусок мяса ломтиком шоколада? Эта девушка, не будучи беременной, решила продегустировать необычные блюда, в которых продукты совсем не сочетаются.
Мия Чэйлиннер снимает на видео для своего аккаунта в Tik Tok, как пробует странные сочетания в еде. Так она оценивает блюда, которые иногда готовят себе беременные женщины.
Фото: tiktok.com/ @miachalliner
Сначала она попробовала яблоко с сыром. Девушке очень понравилось такое сочетание, она поставила 10 баллов из 10 и сказала, что ела бы такое постоянно.
Фото: tiktok.com/ @miachalliner
Дальше ее ждал бутерброд из ломтика помидора и кусочка шоколадки сверху. Такое блюдо не сильно впечатлило и получило лишь 6 баллов.
Фото: tiktok.com/ @miachalliner
Самым неожиданным сочетанием стало мороженное вместе с тунцом. Это оказалось очень вкусным. Девушка поставила десятку. А вы бы попробовали такое?
Фото: tiktok.com/ @miachalliner
Мия Чэйлиннер оценила и соленый огурец с медом. Кстати, это довольно распространенное блюдо, но на любителя. Девушка сказала, что это «огненное сочетание», которому поставила 9 баллов.
Фото: tiktok.com/ @miachalliner
И в конце блогер решила попробовать сырые макароны. Неудивительно, что они ей не понравились. Этому блюду девушка не готова была дать больше 2 баллов.
Интересно, как бы блогер оценила еду в этом ресторане очень известного турецкого повара? Друзья, которые там поужинали, остались в шоке. Почему – читайте здесь.