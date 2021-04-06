Прямой эфир

Девушка попробовала еду, которая нравится беременным, и была шокирована. Одно из блюд – мороженое с тунцом

06 апреля 2021 12:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Почему у беременных часто возникают странные желания поесть зимой клубники, понюхать асфальт или закусить кусок мяса ломтиком шоколада? Эта девушка, не будучи беременной, решила продегустировать необычные блюда, в которых продукты совсем не сочетаются.  

Мия Чэйлиннер снимает на видео для своего аккаунта в Tik Tok, как пробует странные сочетания в еде. Так она оценивает блюда, которые иногда готовят себе беременные женщины.  

Девушка попробовала еду, которая нравится беременным, и была шокирована. Одно из блюд – мороженое с тунцом-1

Фото: tiktok.com/ @miachalliner

Сначала она попробовала яблоко с сыром. Девушке очень понравилось такое сочетание, она поставила 10 баллов из 10 и сказала, что ела бы такое постоянно.

Девушка попробовала еду, которая нравится беременным, и была шокирована. Одно из блюд – мороженое с тунцом-4

Фото: tiktok.com/ @miachalliner

Дальше ее ждал бутерброд из ломтика помидора и кусочка шоколадки сверху. Такое блюдо не сильно впечатлило и получило лишь 6 баллов.  

Девушка попробовала еду, которая нравится беременным, и была шокирована. Одно из блюд – мороженое с тунцом-7

Фото: tiktok.com/ @miachalliner

Самым неожиданным сочетанием стало мороженное вместе с тунцом. Это оказалось очень вкусным. Девушка поставила десятку. А вы бы попробовали такое?  

Девушка попробовала еду, которая нравится беременным, и была шокирована. Одно из блюд – мороженое с тунцом-10

Фото: tiktok.com/ @miachalliner

Мия Чэйлиннер оценила и соленый огурец с медом. Кстати, это довольно распространенное блюдо, но на любителя. Девушка сказала, что это «огненное сочетание», которому поставила 9 баллов.  

Девушка попробовала еду, которая нравится беременным, и была шокирована. Одно из блюд – мороженое с тунцом-13

Фото: tiktok.com/ @miachalliner

И в конце блогер решила попробовать сырые макароны. Неудивительно, что они ей не понравились. Этому блюду девушка не готова была дать больше 2 баллов.  

Интересно, как бы блогер оценила еду в этом ресторане очень известного турецкого повара? Друзья, которые там поужинали, остались в шоке. Почему – читайте здесь.  

# Еда # калейдоскоп # Мия Чэйлиннер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Они не любят никаких поливов». Как правильно выращивать первоцветы?
06 апреля 2021 07:28

«Они не любят никаких поливов». Как правильно выращивать первоцветы?

Нужно было вдохновение. Женщина похудела после беременности, а вся семья – после суровых тренировок
05 апреля 2021 14:46

Нужно было вдохновение. Женщина похудела после беременности, а вся семья – после суровых тренировок

27 лет со дня смерти Курта Кобейна. Как сейчас выглядит его дочь?
05 апреля 2021 13:05

27 лет со дня смерти Курта Кобейна. Как сейчас выглядит его дочь?