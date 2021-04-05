Нужно было вдохновение. Женщина похудела после беременности, а вся семья – после суровых тренировок
Молодой человек и его родители были немного полнее нормы, и не беспокоились об этом. Но всё изменилось, когда жена парня забеременела.
Как сообщает Insider, в 2016 году Джесси Динг узнал, что весной 2017 года он станет отцом. Парень очень радовался и заранее предвкушал, как будет проводить время со своим малышом. По мере приближения счастливого события Джесси, а также его родители, которые переехали к нему с женой, чтобы помогать, заметили, что теперь их семья очень похожа. У всех были круглые животы.
Фото: instagram.com/xyjesse
Это рассмешило Динга, и он предложил сделать совместное фото. Однако вскоре парень с ужасом осознал, что через некоторое время в их семье появится отщепенец. У супруги Джесси нет лишних килограммов, поэтому после родов она станет стройной. И тут мужчина понял – он не позволит, чтобы в его семье был человек, непохожий на остальных.
Фото: instagram.com/xyjesse
Джесси предложил родителям начать худеть вместе, чтобы к появлению внука бабушка и дедушка находились в прекрасной форме. Родители мужчины согласились. Первое время Динг и его отец тренировались только вдвоём, они бегали, занимались спортивной ходьбой и посещали тренажёрный зал. Увидев первые результаты мужа и сына, мама Джесси присоединилась к ним.
Фото: instagram.com/xyjesse
И когда в мае 2017 года у Динга и его супруги родился сын Джонни, малыш видел перед собой настоящих спортсменов. Жена мужчины похудела на 20 кг, его мама и он сам – на 10 кг, а отец Джесси стал легче на 25 кг. Динга так впечатлили эти изменения, что он захотел поделиться несколькими фотографиями в соцсетях.
Фото: instagram.com/xyjesse
Снимки набрали множество лайков. Пользователи сказали, что такое дружное похудение очень их вдохновило. Кстати, Джесси и сейчас ведёт свою страничку. По новым фотографиям видно, что семья по-прежнему находится в отличной физической форме.
Фото: instagram.com/xyjesse
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