Нужно было вдохновение. Женщина похудела после беременности, а вся семья – после суровых тренировок

Молодой человек и его родители были немного полнее нормы, и не беспокоились об этом. Но всё изменилось, когда жена парня забеременела.

Как сообщает Insider, в 2016 году Джесси Динг узнал, что весной 2017 года он станет отцом. Парень очень радовался и заранее предвкушал, как будет проводить время со своим малышом. По мере приближения счастливого события Джесси, а также его родители, которые переехали к нему с женой, чтобы помогать, заметили, что теперь их семья очень похожа. У всех были круглые животы.