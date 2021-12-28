Одержимый поклонник Кайли Дженнер арестован за нарушение судебного запрета

Новости США. Поклонник Кайли Дженнер был арестован после нарушения судебного приказа в отношении него. Мужчина появился в ее доме в Лос-Анджелесе на выходных.
Как сообщает TMZ, 24-летняя звезда реалити-шоу, которая в настоящее время ожидает второго ребенка от своего парня Трэвиса Скотта, на протяжении многих лет имела ряд проблем с одержимыми фанатами, в том числе ранее в этом месяце, когда фанат пришел в дом звезды, чтобы сделать ей предложение.
Фото: instagram.com/kyliejenner
В начале 2021 года суд запретил человеку, о котором идет речь, приближаться к Кайли. Он нарушил этот запрет на выходных, что привело к его аресту. Подозреваемый был отпущен под залог в размере 20 000 долларов. Стоит отметить, что этот человек приближался к дому Кайли много раз за последние несколько месяцев в попытках увидеть звезду.
Кстати, это не первый раз, когда Кайли преследуют. В последние годы было несколько случаев, в некоторые из них были вовлечены как Кайли, так и ее старшая сестра Кендалл Дженнер.
Напомним, Кайли является одной из самых популярных пользовательниц Instagram. Кто опережает звезду реалити-шоу – читайте здесь.