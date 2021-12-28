Одержимый поклонник Кайли Дженнер арестован за нарушение судебного запрета

Новости США. Поклонник Кайли Дженнер был арестован после нарушения судебного приказа в отношении него. Мужчина появился в ее доме в Лос-Анджелесе на выходных.

Как сообщает TMZ, 24-летняя звезда реалити-шоу, которая в настоящее время ожидает второго ребенка от своего парня Трэвиса Скотта, на протяжении многих лет имела ряд проблем с одержимыми фанатами, в том числе ранее в этом месяце, когда фанат пришел в дом звезды, чтобы сделать ей предложение.