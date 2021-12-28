Перестал считать калории и похудел. Отец двоих детей за три месяца потерял 25 кг

Как сообщает Daily Star, четыре раза пробовав диеты с ограничением и подсчетом калорий, Джеймс возвращался к привычной еде и снова набирал вес, чувствуя «ужасную безнадежность». Он говорил, что ему неудобно играть со своими детьми из-за веса и думал, что единственный способ похудеть – это считать калории.

Новости Великобритании. Десять лет Джеймс Дженкинс безуспешно пытался сбросить вес с помощью строгих диет и подсчета калорий. А в итоге оказалось, что ничего считать и не нужно было.

Поэтому, когда его 36-летняя жена Джо предложила программу здорового питания с низким содержанием углеводов, в которой были разрешены сливки, масло, орехи и шоколад, Джеймс был настроен скептически. Но всего за три месяца мужчина потерял более 25 килограммов, поедая «по-настоящему вкусную еду». Теперь он весит 127 килограммов.

По словам Дженкинса, основными ошибками в предыдущих диетах были строгий контроль калорий, пропуск приемов пищи и употребление большого количества пива. Джеймс сказал, что заметил разницу всего за несколько дней.

«Сливки, сливочное масло и оливковое масло раньше были запрещены диетой, но они делают вкус еды таким приятным. Раньше, считая калории, я бы не стал есть орехи, но теперь могу. Я также пересмотрел употребление алкоголя и прекратил его прием. Самое приятное, что у моих детей появилась новая версия отца. Я больше не просыпаюсь в выходные с похмельем, поэтому мы проводим больше времени вместе, теперь я провожаю их на уроки плавания. Моя потеря веса очень положительно повлияла на мои отношения с ними», – порадовался британец.