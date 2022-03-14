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Быстро и просто. Секреты, как убраться в квартире за несколько минут

14 марта 2022 12:29
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Порой дома творится хаос, а тратить время на его устранение как-то не хочется. Однако мы знаем секрет, как навести идеальную чистоту всего за 15 минут. Советами быстрой и качественной уборки поделилось издание The Sun.  

Быстро и просто. Секреты, как убраться в квартире за несколько минут-1

Фото: pexels.com

Частота  

Обратите внимание, какую часть квартиры вы убираете дольше всего. Позже посмотрите, что из своих обязанностей вы можете выполнять ежедневно. Ведь лучше не наводить порядок раз в неделю, а поддерживать чистоту каждый день. Прикладывая постоянно небольшие усилия, вы упрощаете себе задачу в будущем.  

Быстро и просто. Секреты, как убраться в квартире за несколько минут-4

Фото: pexels.com

Приоритеты  

Какая часть квартиры у вас самая загрязнённая? С неё и начните уборку. Даже если на другие комнаты у вас не хватит времени, то большинство беспорядка уже будет устранено. А с остальными задачами вы сможете справиться и в другое время, ведь они потребуют не так много ресурсов.  

Быстро и просто. Секреты, как убраться в квартире за несколько минут-7

Фото: pexels.com

Время  

Надо понимать, что уборка может занимать не отдельный день, и начать её стоит заранее. Например, почистить ванну вы можете перед уходом на работу, залив её специальным средством. Вернувшись, вам надо будет всего лишь смыть раствор – и готово. Теперь процесс уборки будет быстрее и проще.  

Кстати, ранее мы рассказывали, как правильно пылесосить ковёр. Узнать все секреты можно здесь.

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