Быстро и просто. Секреты, как убраться в квартире за несколько минут

Порой дома творится хаос, а тратить время на его устранение как-то не хочется. Однако мы знаем секрет, как навести идеальную чистоту всего за 15 минут. Советами быстрой и качественной уборки поделилось издание The Sun.
Порой дома творится хаос, а тратить время на его устранение как-то не хочется. Однако мы знаем секрет, как навести идеальную чистоту всего за 15 минут. Советами быстрой и качественной уборки поделилось издание The Sun.
Фото: pexels.com
Обратите внимание, какую часть квартиры вы убираете дольше всего. Позже посмотрите, что из своих обязанностей вы можете выполнять ежедневно. Ведь лучше не наводить порядок раз в неделю, а поддерживать чистоту каждый день. Прикладывая постоянно небольшие усилия, вы упрощаете себе задачу в будущем.
Фото: pexels.com
Какая часть квартиры у вас самая загрязнённая? С неё и начните уборку. Даже если на другие комнаты у вас не хватит времени, то большинство беспорядка уже будет устранено. А с остальными задачами вы сможете справиться и в другое время, ведь они потребуют не так много ресурсов.
Фото: pexels.com
Надо понимать, что уборка может занимать не отдельный день, и начать её стоит заранее. Например, почистить ванну вы можете перед уходом на работу, залив её специальным средством. Вернувшись, вам надо будет всего лишь смыть раствор – и готово. Теперь процесс уборки будет быстрее и проще.
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