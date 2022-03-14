Быстро и просто. Секреты, как убраться в квартире за несколько минут

Порой дома творится хаос, а тратить время на его устранение как-то не хочется. Однако мы знаем секрет, как навести идеальную чистоту всего за 15 минут. Советами быстрой и качественной уборки поделилось издание The Sun.

Фото: pexels.com

Частота Обратите внимание, какую часть квартиры вы убираете дольше всего. Позже посмотрите, что из своих обязанностей вы можете выполнять ежедневно. Ведь лучше не наводить порядок раз в неделю, а поддерживать чистоту каждый день. Прикладывая постоянно небольшие усилия, вы упрощаете себе задачу в будущем.

Фото: pexels.com

Приоритеты Какая часть квартиры у вас самая загрязнённая? С неё и начните уборку. Даже если на другие комнаты у вас не хватит времени, то большинство беспорядка уже будет устранено. А с остальными задачами вы сможете справиться и в другое время, ведь они потребуют не так много ресурсов.

Фото: pexels.com