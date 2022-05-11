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Проверьте всю технику и узнайте о долгах за коммуналку. Как снять жильё и не стать жертвой обмана?

11 мая 2022 14:06
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Как снять квартиру и не наткнуться на мошенников? Рассказываем, что нужно проверить, прежде чем подписать договор, и как уберечь себя от лишних трат при аренде помещения.

Проверьте объявление, которое нашли

Проверьте всю технику и узнайте о долгах за коммуналку. Как снять жильё и не стать жертвой обмана?-1

Фото: pixabay.com

Не спешите звонить, если видите, что сдают квартиру с дизайнерским ремонтом по цене ниже рынка. В первую очередь проверьте наличие фотографий в поисковике. Часто бывает так, что квартиру с такой кухней сдают не только в Минске, но и в Москве. Если все хорошо, обратите внимание на сумму депозита: высокая цена может говорить о том, что от хозяина часто съезжают.

Выясните требования к жильцам

Проверьте всю технику и узнайте о долгах за коммуналку. Как снять жильё и не стать жертвой обмана?-4

Фото: pixabay.com

Бывает, что арендодатели против того, чтобы к вам приходили гости или жили домашние животные, запрещают делать небольшой ремонт и передвигать мебель. Уточните, как часто будут проверять состояние помещения. Следует сразу обсудить все моменты, чтобы завышенные требования и разногласия не превратили аренду в пытку.

Узнайте о долгах за коммунальные услуги

Проверьте всю технику и узнайте о долгах за коммуналку. Как снять жильё и не стать жертвой обмана?-7

Фото: pixabay.com

Не бойтесь спрашивать у арендодателя справки о том, что нет долгов за коммунальные услуги, чтобы потом на вас не легло ее погашение либо в квартире не отключили воду или свет. Это также даст вам возможность заранее узнать реальную стоимость коммунальных платежей.

Снимать через агентство или нет?

Проверьте всю технику и узнайте о долгах за коммуналку. Как снять жильё и не стать жертвой обмана?-10

Фото: pixabay.com

Добросовестные агенты берут оплату только после заселения. Будьте готовы к тому, что легко наткнуться на мошенников, которые выкладывают фейковые объявления. Когда звоните по указанному в объявлении телефону, вам предлагают приехать в офис и заключить договор, оплатить услуги. После оплаты обычно узнают, что квартиру уже сдали либо собственник не выходит на связь, но можно посмотреть другие варианты. Конечно, не такие привлекательные.

Проверить документы

Проверьте всю технику и узнайте о долгах за коммуналку. Как снять жильё и не стать жертвой обмана?-13

Фото: pixabay.com

Еще один способ обмана – взять квартиру в долгосрочную аренду и сдавать ее посуточно. Поэтому всегда проверяйте документы: арендодатель должен предоставить оригиналы паспорта и документов о правах владения квартирой. Если у квартиры несколько собственников, должны быть предоставлены доверенности всех владельцев. Если арендодатель отказывается показать документы, значит, он не может подтвердить свои права собственности и это может обернуться неожиданными проблемами.

Заключить договор и зафиксировать плату

Проверьте всю технику и узнайте о долгах за коммуналку. Как снять жильё и не стать жертвой обмана?-16

Фото: pixabay.com

Опишите в договоре все, что касается денег: кто платит при поломках, когда происходит оплата. Зафиксируйте показания счетчиков на воду и электричество. Добросовестные арендодатели не станут предлагать квартиру без заключения договора, так как для собственника это гарантия своевременной и полной оплаты за сдаваемую в аренду квартиру.

Проверить технику и мебель

Проверьте всю технику и узнайте о долгах за коммуналку. Как снять жильё и не стать жертвой обмана?-19

Фото: pixabay.com

Если в квартире есть имущество, проверьте его на предмет поломок и внешних дефектов. Проверяйте все: сантехнику, бытовую технику, мебель, окна, двери. Заключая договор аренды, описывайте состояние всего осмотренного. В дальнейшем это убережет от штрафов за порчу имущества.

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