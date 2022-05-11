Проверьте всю технику и узнайте о долгах за коммуналку. Как снять жильё и не стать жертвой обмана?

Как снять квартиру и не наткнуться на мошенников? Рассказываем, что нужно проверить, прежде чем подписать договор, и как уберечь себя от лишних трат при аренде помещения. Проверьте объявление, которое нашли

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Не спешите звонить, если видите, что сдают квартиру с дизайнерским ремонтом по цене ниже рынка. В первую очередь проверьте наличие фотографий в поисковике. Часто бывает так, что квартиру с такой кухней сдают не только в Минске, но и в Москве. Если все хорошо, обратите внимание на сумму депозита: высокая цена может говорить о том, что от хозяина часто съезжают. Выясните требования к жильцам

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Бывает, что арендодатели против того, чтобы к вам приходили гости или жили домашние животные, запрещают делать небольшой ремонт и передвигать мебель. Уточните, как часто будут проверять состояние помещения. Следует сразу обсудить все моменты, чтобы завышенные требования и разногласия не превратили аренду в пытку. Узнайте о долгах за коммунальные услуги

Фото: pixabay.com

Не бойтесь спрашивать у арендодателя справки о том, что нет долгов за коммунальные услуги, чтобы потом на вас не легло ее погашение либо в квартире не отключили воду или свет. Это также даст вам возможность заранее узнать реальную стоимость коммунальных платежей. Снимать через агентство или нет?

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Добросовестные агенты берут оплату только после заселения. Будьте готовы к тому, что легко наткнуться на мошенников, которые выкладывают фейковые объявления. Когда звоните по указанному в объявлении телефону, вам предлагают приехать в офис и заключить договор, оплатить услуги. После оплаты обычно узнают, что квартиру уже сдали либо собственник не выходит на связь, но можно посмотреть другие варианты. Конечно, не такие привлекательные. Проверить документы

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Еще один способ обмана – взять квартиру в долгосрочную аренду и сдавать ее посуточно. Поэтому всегда проверяйте документы: арендодатель должен предоставить оригиналы паспорта и документов о правах владения квартирой. Если у квартиры несколько собственников, должны быть предоставлены доверенности всех владельцев. Если арендодатель отказывается показать документы, значит, он не может подтвердить свои права собственности и это может обернуться неожиданными проблемами. Заключить договор и зафиксировать плату

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Опишите в договоре все, что касается денег: кто платит при поломках, когда происходит оплата. Зафиксируйте показания счетчиков на воду и электричество. Добросовестные арендодатели не станут предлагать квартиру без заключения договора, так как для собственника это гарантия своевременной и полной оплаты за сдаваемую в аренду квартиру. Проверить технику и мебель

Фото: pixabay.com