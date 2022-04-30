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И клининговая служба не нужна. Для женщины 7 часов уборки – сплошное удовольствие

30 апреля 2022 09:45
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Уборка… У многих это слово вызывает неприятные ощущения. У многих, но не у всех. Например, есть люди, которые любят наводить порядок в доме. О такой девушке и пойдёт речь в этой статье.  

Как рассказало издание The Sun, мама троих детей Аманда Кларк просто обожает уборку. После вечеринки её дочери, куда было приглашено 40 человек, девушка наслаждалась во время процесса наведения чистоты. Также она поделилась, что каждый день уделяет этому не менее семи часов.  

И клининговая служба не нужна. Для женщины 7 часов уборки – сплошное удовольствие-1

Фото: The Sun/Amanda Klarke

Уборка женщине навевает воспоминания о маме, которая всегда гордилась чистотой в доме. Ещё в детстве Аманда наводила порядок у себя в комнате часами и считала это дело увлекательным. Девушка призналась, что годы идут, а привычки остаются те же.  

«Ежедневно я встаю в половину седьмого, позже включаю посудомоечную и стиральную машины, и вручную прохожусь с пылесосом по всему дому сверху донизу», – поделилась Кларк.  

И клининговая служба не нужна. Для женщины 7 часов уборки – сплошное удовольствие-4

Фото: The Sun/Amanda Klarke

Но девушка уточнила, что один элемент уборки она всё-таки недолюбливает. Аманда терпеть не может гладить бельё. Впрочем, даже с этим хозяйка справляется на отлично.  

Если кому-то уборка доставляет искреннее удовольствие, то некоторые делают это, чтобы угодить мужу. Девушка встаёт в пять утра, красится и быстро убирает квартиру, пока её супруг спит, – подробности здесь.  

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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