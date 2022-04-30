И клининговая служба не нужна. Для женщины 7 часов уборки – сплошное удовольствие

Уборка… У многих это слово вызывает неприятные ощущения. У многих, но не у всех. Например, есть люди, которые любят наводить порядок в доме. О такой девушке и пойдёт речь в этой статье.

Как рассказало издание The Sun, мама троих детей Аманда Кларк просто обожает уборку. После вечеринки её дочери, куда было приглашено 40 человек, девушка наслаждалась во время процесса наведения чистоты. Также она поделилась, что каждый день уделяет этому не менее семи часов.