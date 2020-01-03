Господствует минимализм. Показываем красивые комнаты без излишеств

Каждому человеку нужен свой дом. Каждый человек хочет уютно обустроиться в своём жилище, но порой бывает слишком трудно удержаться от покупки вещей. Кажется, что вот ещё что-нибудь купишь, и дом станет настолько уютным, что захочется остаться в нём навечно. Но с каждой новой покупкой пространства становится всё меньше, и постепенно уют исчезает.

Мы собрали несколько примеров, когда хозяева домов всё-таки смогли преодолеть желание купить ещё что-нибудь и явно не пожалели об этом.