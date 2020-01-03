Господствует минимализм. Показываем красивые комнаты без излишеств
Каждому человеку нужен свой дом. Каждый человек хочет уютно обустроиться в своём жилище, но порой бывает слишком трудно удержаться от покупки вещей. Кажется, что вот ещё что-нибудь купишь, и дом станет настолько уютным, что захочется остаться в нём навечно. Но с каждой новой покупкой пространства становится всё меньше, и постепенно уют исчезает.
Мы собрали несколько примеров, когда хозяева домов всё-таки смогли преодолеть желание купить ещё что-нибудь и явно не пожалели об этом.
Фото: reddit.com/user/imsorrybae
Фото: reddit.com/user/mopuik
Фото: reddit.com/user/simo874g
Фото: reddit.com/user/ManiaforBeatles
Фото: reddit.com/user/ArtandHome
Фото: reddit.com/user/conorthearchitect
Фото: reddit.com/user/timbo1615
Фото: reddit.com/user/anclag
Фото: reddit.com/user/becauseracecar123
Кстати, примерно год назад мы показывали комнаты, в которых живут парни.
Количество свободного пространства просто потрясло девушек – здесь подробнее.