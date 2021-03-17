Соцсеть против реальности. Девушка сравнила мамины фотографии и поразила людей

Девушка захотела показать своим подписчикам, насколько далека может быть реальность от виртуальности. И её пример не для впечатлительных людей.

Пользовательница TikTok под ником Auroraski0 не слишком активно ведёт страничку с 2019 года. Большинство её роликов едва набирало несколько тысяч просмотров, но недавнее так впечатлило людей, что его посмотрели почти четыре миллиона раз.