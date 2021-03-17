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Соцсеть против реальности. Девушка сравнила мамины фотографии и поразила людей

17 марта 2021 13:07
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Девушка захотела показать своим подписчикам, насколько далека может быть реальность от виртуальности. И её пример не для впечатлительных людей. 

Пользовательница TikTok под ником Auroraski0 не слишком активно ведёт страничку с 2019 года. Большинство её роликов едва набирало несколько тысяч просмотров, но недавнее так впечатлило людей, что его посмотрели почти четыре миллиона раз. 

Соцсеть против реальности. Девушка сравнила мамины фотографии и поразила людей -1

Фото: tiktok.com/@auroraski0

А причина такой популярности в том, что дочка раскрыла страшную мамину тайну. Женщина при помощи фотомонтажа улучшает свои фотографии. И в этом не было бы ничего особенного, ведь подобным сейчас занимаются очень многие. Но разница между оригинальным снимком и обработанным оказалась слишком велика. 

Соцсеть против реальности. Девушка сравнила мамины фотографии и поразила людей -4

Фото: tiktok.com/@auroraski0

Увидев второе фото пользователи соцсети сначала не могли поверить, что на снимках запечатлены одни и те же люди. Но затем комментаторы пришли в себя и попросили Auroraski0 замолвить за них словечко, чтобы её мама обработала и их фотографии. 

Кстати, возможно, магия фотомонтажа вам ни к чему. Иногда достаточно удачной позы, чтобы смотреться красивее и моложе (здесь подробности).  

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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