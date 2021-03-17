Соцсеть против реальности. Девушка сравнила мамины фотографии и поразила людей
Девушка захотела показать своим подписчикам, насколько далека может быть реальность от виртуальности. И её пример не для впечатлительных людей.
Пользовательница TikTok под ником Auroraski0 не слишком активно ведёт страничку с 2019 года. Большинство её роликов едва набирало несколько тысяч просмотров, но недавнее так впечатлило людей, что его посмотрели почти четыре миллиона раз.
Фото: tiktok.com/@auroraski0
А причина такой популярности в том, что дочка раскрыла страшную мамину тайну. Женщина при помощи фотомонтажа улучшает свои фотографии. И в этом не было бы ничего особенного, ведь подобным сейчас занимаются очень многие. Но разница между оригинальным снимком и обработанным оказалась слишком велика.
Фото: tiktok.com/@auroraski0
Увидев второе фото пользователи соцсети сначала не могли поверить, что на снимках запечатлены одни и те же люди. Но затем комментаторы пришли в себя и попросили Auroraski0 замолвить за них словечко, чтобы её мама обработала и их фотографии.
Кстати, возможно, магия фотомонтажа вам ни к чему. Иногда достаточно удачной позы, чтобы смотреться красивее и моложе (здесь подробности).